Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di 'Una Vita' rivelano che Lolita continuerà ad essere al centro delle trame anche dopo il tremendo lutto che l'ha colpita.

In seguito all'esplosione che ha devastato per sempre Acacias, la donna ha dovuto dire addio per sempre a suo marito Antonito.

Ma, nel corso dei prossimi appuntamenti in programma su Canale 5, per Lolita ci sarà un netto avvicinamento all'affascinante Fidel.

Il ritorno di Moncho: anticipazioni Una Vita, nuove puntate spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita rivelano che Lolita riprenderà in mano le redini della sua vita a distanza di un po' di anni dalla morte del marito Antonito.

Un lutto che non è stato per niente facile da affrontare, tanto che la donna aveva scelto di far allontanare anche il piccolo Moncho da Acacias, così da permettergli di vivere una vita serena e in tranquillità.

Tuttavia, in questa ultima stagione della soap opera Mediaset, gli spettatori assisteranno al ritorno in scena di Moncho, a distanza ormai di cinque anni da quell'attentato.

Moncho rimetterà piede ad Acacias e ormai è cresciuto: non è più un bambino, bensì un ragazzino e la sua presenza in casa non passerà affatto inosservata.

Fidel e Lolita sempre più vicini nelle nuove puntate

In particolar modo, nonno Ramon si renderà conto che il nipote somiglia tantissimo al figlio defunto, motivo per il quale in certi momenti sarà un po' destabilizzato dalla presenza del ragazzino in casa, che gli ricorderà ancora di più il povero Antonito.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita rivelano che a tenere banco in quartiere saranno anche le vicende di Fidel.

Trattasi di un uomo vedovo che, proprio come Lolita ha vissuto lo stesso dramma: pure lui ha perso la moglie e suo figlio durante l'attentato e adesso è alla ricerca della verità perché vuole che venga fatta giustizia.

Lolita 'dimentica' Antonito, Ramon sospetta: anticipazioni Una Vita, nuove puntate

Tra Fidel e Lolita, nel corso delle prossime puntate della soap opera spagnola, ci sarà un vero e proprio avvicinamento a tratti sospetto.

La vedova di Antonito, infatti, proverà a "dimenticare" il dolore che ha vissuto in questi anni cercando di ritrovare il sorriso di un tempo anche grazie a questo uomo che, come lei, condivide lo stesso immenso dolore.

Tra Fidel e Lolita gli incontri diventeranno sempre più frequenti, complice anche il ritorno di Moncho, col quale faranno delle lunghe passeggiate e questo permetterà loro di conoscersi sempre meglio.

Tale vicinanza tra Fidel e Lolita non passerà inosservata agli occhi di Ramon: il padre di Antonito, infatti, comincerà ad essere titubante e non nasconderà i suoi dubbi su questo rapporto.