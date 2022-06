Si sta facendo già un gran parlare della prossima edizione di Amici, soprattutto del cast che Maria De Filippi presenterà ufficialmente solo a metà settembre. L'ultima indiscrezione che è trapelata in ordine di tempo, è quella che vorrebbe la conduttrice intenta a "corteggiare" Chiara Ferragni: l'influencer non sarebbe un'insegnante ma una motivatrice per i ragazzi della scuola. Sul fronte professori, Lorella Cuccarini sembra aver smentito le voci di addio con una canzone di Jovanotti, mentre Anna Pettinelli non si è ancora esposta a riguardo.

Aggiornamenti sul cast di Amici 2022

Anche se mancano oltre tre mesi al debutto della ventiduesima edizione di Amici, sul web si rincorrono già le voci sui protagonisti del cast che la produzione sta mettendo su in questo periodo. L'ultimo rumor che è circolato sui personaggi famosi che animeranno le nuove puntate del talent-show a partire da settembre, è spiazzante ma allo stesso tempo molto interessante.

Sul web, infatti, si vocifera che Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di avvicinare al proprio programma una celebrità amatissima dai giovani e non solo.

Nelle mire della presentatrice, dunque, sarebbe entrata Chiara Ferragni, influencer da milioni di follower e star sia dei social network che della moda.

Il Gossip in questione, però, chiarisce che la moglie di Fedez non sarebbe né una professoressa di canto né di ballo, ma ricoprirebbe un ruolo che in passato è spettato ad Alfonso Signorini.

I gossip sul futuro di Amici

Stando a quello che riportano alcuni siti di gossip, Maria De Filippi vorrebbe proporre a Chiara Ferragni il ruolo di "mentore" dei ragazzi di Amici, una sorta di punto di riferimento al quale rivolgersi nei momenti di difficoltà.

L'influencer sa come comunicare con i giovani, quindi sarebbe in grado di motivare e spronare i cantanti e i ballerini della scuola tra una lezione e l'altra, soprattutto quando non si sentiranno all'altezza della situazione.

In passato Alfonso Signorini ha tenuto dei veri e propri stage motivazionali per i talenti, dei confronti basati su varie forme d'arte che li hanno aiutati molto nel loro percorso nel programma.

Per sapere che il rumor sull'arrivo della moglie di Fedez nel cast del format di Canale 5 ha un fondo di verità oppure no, si dovrà attendere ancora un po': è presto per scoprire quali saranno i protagonisti della nuova edizione di Amici, dai professori agli altri membri del cast fisso.

La commissione interna di Amici

Da quando è finita la ventunesima edizione di Amici, sul web si parla tanto di quello che accadrà a settembre, ovvero quando il talent-show ripartirà con nuovi protagonisti.

Voci ancora non confermate sostengono che tra i professori potrebbe esserci una piccola rivoluzione: Lorella Cuccarini e Anna Pettineli sono finite al centro del gossip per un possibile addio, ma la bionda soubrette pare aver smentito tutto citando il brano di Jovanotti che dice "la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria".

Tutti gli altri insegnanti che hanno contribuito al successo di quest'anno, dovrebbero essere confermati, a partire da Raimondo Todaro che dopo l'estate ritroverà tra i banchi Mattia Zenzola, l'allievo che si è dovuto ritirare ad un passo dal serale per un infortunio al piede abbastanza serio.

In questo periodo, inoltre, sono in corso i casting per i cantanti e i ballerini che formeranno la classe 2022/2023 di Amici: i prescelti saranno ufficializzati solamente nel corso della prima puntata che, salvo cambi di programma della rete, dovrebbe andare in onda o il 10 o il 17 settembre, ma sempre di sabato pomeriggio.