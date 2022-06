Si fanno sempre più interessanti le puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity in replica. Le anticipazioni degli episodi Usa svelano che Ridge e Brooke saranno ancora al centro della scena e che il loro matrimonio vacillerà.

La responsabile di questa ennesima crisi sarà Sheila, che tornerà a Los Angeles per rivelare a Finn di essere la sua madre naturale e lo farà proprio nel giorno del suo matrimonio con Steffy, rovinando la cerimonia.

Da quel momento in poi, per Steffy e Liam inizierà un incubo a occhi aperti, visto che Sheila farà in modo di entrare nelle loro vite senza chiedere il permesso e sconvolgendole nel giro di poco.

La furba Carter non si fermerà qui, decisa a mettere al tappeto i Forrester: così penserà bene di stordire Brooke con un piano assurdo ma perfetto.

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke tradisce Ridge

Nelle prossime puntate di Beautiful, Bill confesserà di aver nascosto le prove della morte di Vinny, credendo di fare un piacere a Liam. Così non sarà, visto che entrambi finiranno in prigione.

Per fortuna tutto si risolverà appena prima delle nozze di Steffy e Finn, che dovranno però fare ben presto i conti con un altro problema. Sheila, tornata improvvisamente in città, vuole intromettersi nelle loro vite.

Per fare in modo che Ridge si allontani dalla moglie, Sheila scambierà le bottiglie di capodanno con delle bevande alcoliche e così Brooke berrà a sua insaputa finendo per stordirsi, vista la sua precedente dipendenza.

Completamente fuori controllo, Brooke bacerà Deacon.

Taylor chiama Ridge per dargli la dolorosa notizia del tradimento di Brooke

La notizia del tradimento arriverà subito alle orecchie di Taylor, che penserà di dire tutto a Ridge. Anche se non sono più sposati, tiene molto a lui e non vuole che soffra per amore.

Taylor parlerà con Steffy, mettendola al corrente del bacio tra Brooke e Deacon.

Ma non si fermerà qui, perché chiamerà Ridge raccontandogli tutto ciò che è venuta a sapere.

Inutile dire che Forrester resterà spiazzato, deluso dal fatto che Brooke l'abbia deluso per l'ennesima volta.

Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre il tradimento di Brooke

Ridge affronterà Brooke, che implorerà il suo perdono dicendogli che tutti commettono errori e che ha baciato Deacon perché aveva bevuto a sua insaputa.

Purtroppo, Forrester non le crederà.

Poco dopo, come rendono noto le anticipazioni di Beautiful, Ridge e Taylor stringeranno un patto per proteggere Thomas. Già, perché il giovane Forrester sarà al corrente di quanto fatto alle spalle di Brooke.

Se Sheila lo venisse a sapere, senza dubbio si vendicherebbe anche di Thomas, conoscendo la sua indole. Tuttavia, la tenace Carter potrà ritenersi soddisfatta, visto che Ridge non perdonerà Brooke, come da lei desiderato.