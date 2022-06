Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap iberica, Una vita, la quale va in onda dal lunedì a domenica su Canale 5. Durante gli episodi del 20-26 giugno, non possono mancare gli avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, da quando Acacias è cambiata radicalmente in seguito all'attentato del 1915, sembra che gli abitanti rimasti e i nuovi arrivati non riescano a trovare un equilibrio.

Prime anticipazioni su Una Vita

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Genoveva prova nuovamente a sedurre David.

Tuttavia, questi non cede minimamente alle sue avance e la donna, allora, per giustificarsi inventa una scusa. Gli dice che voleva soltanto metterlo alla prova per capire quanto fosse fedele a sua moglie. Nel frattempo Ramon e Lolita continuano a discutere perché non riescono proprio a trovare un punto d'incontro per quanto riguarda l'organizzazione della festa di inaugurazione.

Guillermo, invece, cerca in tutti i modi di conquistare Azucena e, per avvicinarsi a lei, finge addirittura di essere particolarmente interessato alla poesia. Nel contempo, Liberto confessa a Rosina di aver avuto bisogno di farsi prestare dei soldi dalla sua famiglia a causa della difficile situazione economica che sta vivendo.

Altri colpi di scena avvincenti in Una Vita

Quando Hortensia scopre che sua figlia Azucena si intrattiene a parlare con Guillermo, a casa da soli, diventa paranoica. Ha profondamente paura che lei possa cedere alle avance del ragazzo, iniziando una relazione con lui. Intanto, Lolita si rende conto che degli uomini inseguono Fidel e lo avvisa per tempo.

Genoveva, invece, riceve le informazioni che ha chiesto al detective per scoprire qualcosa su David e Rodrigo. Tuttavia, viene a conoscenza della grande messa in scena organizzata proprio da Aurelio. Quest'ultimo, poco dopo, riceve la visita di Don Matias, un cappellano che ha alcune importanti informazioni sulla morte di sua sorella Natalia e vuole rivelargliele.

Siccome non ha ottenuto quanto sperato, Genoveva si reca da David e prova a minacciarlo, affinché accetti la sua proposta, ma l'uomo rifiuta ugualmente. Nel frattempo, però, la donna scopre che tra i servi Marcelo e Luzdivina vi è una forte tensione. Pertanto ne prende atto. Inoltre, si reca da Aurelio per convincerlo a delegare la questione immobiliare, ma questi rifiuta categoricamente e la rimprovera per essersi intromessa nei suoi affari.

Altre anticipazioni sulla soap Una Vita

Nel contempo, Pascual affronta un discorso importante con suo figlio Guillermo e gli raccomanda di non innamorarsi. Inma, nel sentire la conversazione, gli chiede di non essere così tanto duro nei confronti del ragazzo.

Intanto, Felipe sembra fare grandi progressi grazie alle cure di Dori. Tuttavia, Ignacio litiga con quest'ultima e ne parla anche male con la sua famiglia mettendola in cattiva luce.

La farsa di Aurelio continua. Quando David si propone di cercare personalmente Rodrigo, il signor Quesada glielo impedisce e ordina a Marcelo di scrivere una lettera fingendo di essere LLuch. Purtroppo, però, proprio quando prova a falsificare la lettera, la corrente salta improvvisamente.

Nel frattempo, Genoveva scopre che Aurelio ha chiesto a Manas di appropriarsi di tutti i negozi del paese, in ogni modo. Lolita, invece, si rifugia in pensione per evitare a tutti i costi di discutere nuovamente con Ramon. Ne approfitta, però, per rivelare a Fabiana la vera identità di Fidel. Infine, Dori fa finta di aver dimenticato di somministrare le medicine a Felipe e lo porta a fare una passeggiata fino al fiume.