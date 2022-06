Tanti colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Un altro domani, in programma dal 13 al 17 giugno su Canale 5.

Le trame della Serie TV rivelano che Kiros rischierà l'amputazione del braccio dopo un brutto incidente. Sergio, invece, desterà la preoccupazione di Julia.

Anticipazioni Un altro domani al 17 giugno: Sergio fa perdere le proprie tracce

Le anticipazioni di Un altro domani sulle puntate trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 giugno rivelano che Julia deciderà di annullare le nozze il giorno stesso della sua celebrazione. Per questo motivo, sua madre andrà su tutte le furie, tanto da provare vergogna nei confronti degli invitati.

Sergio avrà un confronto con la mancata sposa per cercare di capire il motivo della sua scelta. Alla fine l'uomo capirà che non c'è più niente da fare, tanto da far perdere le proprie tracce.

Elena, invece, scoprirà che Maria è stata ammessa alla scuola di Madrid, tanto da rivelarlo a Cloe. Julia apparirà in ansia per la scomparsa del fidanzato e per questo Diana cercherà di tranquillizzarla, sebbene invano. La ragazza temerà che sia successo qualcosa d'irreparabile, finendo per confidarlo a Tirso.

Kiros rischia l'amputazione del braccio

Nelle puntate dal 13 al 17 giugno di Un altro domani, Kiros si farà male a un braccio durante un incidente in fabbrico in Guinea. Purtroppo il giovane peggiorerà per la mancanza di farmaci.

Per questa ragione Carmen cercherà di aiutarlo, contravvenendo ai consigli del padre.

Tirso, invece, riuscirà a rintracciare Sergio prima che compia un atto scellerato mentre Carmen cercherà di salvare Kiros da morte certa. Victor sentirà il bisogno di ribellarsi dopo i problemi sorti con Ventura.

Carmen si metterà alla disperata ricerca di qualche medicinale per evitare l'amputazione al braccio di Kiros.

Agustina e Angel, a questo punto, aiuteranno la protagonista a recuperare l'antibiotico, mentre Dayo si accingerà a tagliare il braccio a Kiros, credendo che non ci sia più niente da fare.

Francisca dà la figlia in sposa a Victor

Sergio chiederà a Julia di sposarlo. I due personaggi, a questo punto, passeranno una notte di passione per poi decidere di sposarsi con pochi invitati, all'oscuro dei genitori.

A tal proposito Tirso apparirà l'unico contrariato davanti alla felicità dei due ragazzi.

Carmen, invece, salverà la mano e la vita a Kiros grazie all'antibiotico. Un gesto che attirerà le ire del padre e la gratitudine degli indigeni. Infine Francisco deciderà di dare la figlia in sposa a Victor, il figlio nullafacente di Ventura.