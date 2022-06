Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a sabato 11 giugno, Felipe e Ramon si scontreranno ripetutamente ed allora sia Fabiana che Lolita gli cercheranno una nuova domestica. Inoltre si scoprirà che David e Valeria non sono una vera coppia e che Aurelio sta proteggendo il vero marito della donna, mentre Hortensia e Rosina si riveleranno, reciprocamente, di avere problemi economici.

Felipe si ferisce con il vetro

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 6 all'11 giugno, Felipe sarà in preda alla disperazione e per un caso fortuito cadrà per terra, ferendosi con il vetro. L'uomo si ristabilirà, però sia lui che Ramon proseguiranno nei loro ripetuti litigi. Sia Jacinto che Fabiana inviteranno Lolita ad occuparsi dei due, ma la donna si rifiuterà. Intanto si apprenderà che David e Valeria non sono realmente sposati, ma che il vero compagno della donna è protetto da Aurelio. Quest'ultimo avrà delle mire di conquista su Valeria e non consegnerà al marito le lettere che la moglie gli ha scritto.

Nel frattempo Guillermo sarà attratto da Azucena. In tutto questo Hortensia chiederà a Liberto e Rosina se hanno problemi economici, ma lei ribadirà che ogni cosa va bene.

Tra le altre cose Valeria rimprovererà a David di essere troppo assillante nei suoi confronti.

Ramon non gradisce il discorso di Felipe

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 giugno, Genoveva mostrerà interesse verso Felipe e Ramon, anche se dirà a Bellita che ormai l'avvocato è solo un lontano ricordo del passato. Intanto Marcelo annuncerà che Luzdivina è la nuova cuoca di casa Quesada.

Inoltre Felipe predisporrà tutto per l'inaugurazione della piazza in ricordo di Antonito ed esporrà a Ramon il discorso, ma Ramon non sarà per nulla felice. Aurelio, invece, si preoccuperà per l'eccessiva vicinanza tra David e Valeria e ricorderà al ragazzo che il suo compito è quello di controllarla affinchè Rodrigo la contatti.

Nel frattempo, gli scontri tra Felipe e Ramon saranno sempre più frequenti ed allora sia Fabiana che Lolita si muoveranno alla ricerca di una domestica per Alvarez-Hermoso. In tutto questo verrà fuori che Alodia non ha nessun talento in ambito musicale, mentre Felipe sarà arrabbiato ripetutamente con Fatima. Fabiana si proporrà per insegnare alla domestica come meglio comportarsi. Tra le altre cose, Lolita e Ramon faranno pace, [VIDEO] ma Palacios manterrà un profondo rancore per chi ha compiuto l'attentato.

Fabiana e Servante aiutano Inma e Guillermo

In base agli spoiler della prossima settimana, l'inaugurazione del ristorante di Inma e Guillermo si rivelerà un fallimento, ma Fabiana e Servante proveranno a dare una mano pubblicizzando l'evento.

Intanto Hortensia e Rosina si riveleranno reciprocamente di avere problemi economici. Infine Genoveva vedrà Valeria per strada e per conoscere meglio i vicini li inviterà a cena. David informerà subito Aurelio e Quesada farà di tutto per far cambiare idea a Genoveva.