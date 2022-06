Le puntate di Una vita in onda dal 5 all'11 giugno, vedranno Ramon e Felipe convivere sotto lo stesso tetto. Sarà Palacios a decidere di trasferirsi a casa dell'amico, ma i due continueranno a litigare e a scontrarsi. Rosina e la sorella Hortensia avranno un confronto ed entrambe confesseranno di essere sul lastrico.

Ramon va a convivere con Felipe ma non tutto fila liscio

In Una vita, dopo il salto temporale, le cose saranno radicalmente cambiate per molti personaggi. In particolare, nel corso delle puntate in onda sino a sabato 11 giugno, i telespettatori vedranno che Ramon deciderà di trasferirsi a casa di Felipe Alvarez Hermoso.

Nel frattempo, Felipe, in preda a una crisi nervosa, cadrà a terra e si ferirà con un vetro. Felipe si riprenderà dalla caduta, ma la convivenza con Ramon non andrà nel migliore dei modi. I due infatti, litigheranno di continuo e sembrerà che non siano in grado di badare a sé stessi. Lolita non avrà intenzione di dare una mano al suocero, visto che sarà furiosa con lui. Nel frattempo, si scoprirà che David e Valeria non sono una vera coppia. Si intuirà che Aurelio avrà delle mire sulla donna.

Una vita, spoiler: Rosina confessa alla sorella di essere sul lastrico

In Una vita, Rosina cercherà di salvare le apparenze, nascondendo alla sorella Hortensia di essere caduta in rovina. La sorella però, avrà mangiato la foglia e le chiederà apertamente se lei e Liberto abbiano problemi di denaro.

Rosina mentirà e le dirà che le cose andranno a meraviglia. Alodia invece, vorrà prendere lezioni di pianoforte da Valeria. Con il passare delle puntate, Rosina e Liberto cominceranno a domandarsi sino a quando Hortensia e Azuchena si fermeranno in casa loro. Arriverà poi il momento delle confessioni. Hortensia infatti, confiderà a, Rosina di essere senza un soldo.

A questo punto, anche Rosina racconterà la verità alla sorella e le dirà che lei e Liberto sono sul lastrico. Nonostante i problemi economici, Liberto iscriverà la figlia di Hortensia a un'accademia di danza.

Felipe e Ramon continuano a litigare, interviene Lolita: trame all'11 giugno

Nel corso delle puntate in onda sino all'11 giugno, la convivenza tra Ramon e Felipe sarà sempre più difficile.

I due litigheranno di nuovo, questa volta per una cena bruciata. Sarà Lolita ad arrivare giusto in tempo per calmare gli animi. Proprio Lolita, con l'aiuto di Fabiana, si metterà alla ricerca di una domestica che possa aiutare i due uomini. La domestica Fatima prenderà servizio ma Felipe sarà furioso con lei, visto che combinerà solo disastri. Fabiana quindi, si offrirà di occuparsi della casa di Alvarez Hermoso fino a quando non avrà istruito a dovere la nuova arrivata. Lolita invece, cercherà di recuperare il rapporto con il suocero scusandosi per le discussioni che hanno avuto. Palacios senior però non riuscirà a liberarsi dell'odio che cova per gli attentatori che cinque anni prima provocarono la morte di Antonito e Carmen.