In Una vita tra qualche puntata, i telespettatori faranno la conoscenza di Dori Navarro, la nuova infermiera di Felipe. La donna si prenderà cura dell'avvocato e lo farà con metodi alternativi, riducendogli i medicinali prescritti da Ignacio. Effettivamente l'avvocato migliorerà tanto che riprenderà ad uscire con i vecchi amici. Ignacio invece sospetterà di Dori e arriverà a pensare che non sia neppure una vera infermiera.

Una vita, anticipazioni: arriva Dori la nuova infermiera di Felipe

In Una vita, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, arriverà un nuovo personaggio.

Si tratta di Dori Navarro, la nuova infermiera i Felipe Alvarez Hermoso. Inizialmente, la nuova arrivata si ritroverà a scontarsi con l'avvocato, un po' come era successo agli infermieri prima di lei. Con il trascorrere delle puntate però, le cose cominceranno a migliorare. Dori utilizzerà dei metodi alternativi per curare le crisi d'ansia di Felipe. La donna infatti, sarà convinta che siano i medicinali prescritti da Ignacio a far peggiorare l'avvocato.

Felipe starà meglio grazie a Dori

In Una vita dunque, Dori inizierà a ridurre gli ansiolitici, sostituendoli con dei placebo. Lo farà almeno inizialmente senza dire nulla a nessuno, nemmeno a Felipe. L'avvocato comincerà a sentirsi meglio, tanto che riprenderà la sua vita quotidiana, passando interi pomeriggi con i suoi vecchi amici.

Quando verrà a sapere che Dori gli avrà somministrato meno medicinali di quelli prescritti da Ignacio, Alvarez Hermoso si arrabbierà con lei. Successivamente però, si renderà conto che starà meglio proprio grazie a Dori e lascerà che l'infermiera continui con le sue cure.

Ignacio sospetta che Dori non sia una vera infermiera: spoiler Una vita

Se Felipe sarà contento della decisone presa da Dori riguardo ai medicinali, non lo sarà altrettanto Ignacio. Il medico infatti, comincerà a domandarsi se Dori sia realmente un'infermiera. Per questo pretenderà di vedere il suo diploma. Ebbene, Dori gli mostrerà il titolo di studio ma, nonostante questo, Ignacio continuerà a nutrire dei dubbi su di lei e chiederà a Lolita di indagare sul passato dell'infermiera.

Quest'ultima intanto, verrà agganciata per le vie di Acacias da Genoveva, la quale le chiederà informazioni sullo stato di salute di Felipe. Dori però non si sbilancerà, visto che sarà venuta a sapere dalle domestiche della soffitta della cattiva fama dell'ex moglie di Felipe. Proprio l'avvocato in seguito, prenderà le difese dell'infermiera, nel momento in cui Ignacio proporrà di licenziarla per non aver somministrato a Felipe i farmaci prescritti. Sembrerà che tra Felipe e la nuova arrivata Dori ci sia più che una simpatia ma per scoprire come proseguirà tra loro, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.