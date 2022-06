Come spesso accade a chi è un personaggio pubblico, non si ricevono solo complimenti e lusinghe. Ida Platano, protagonista di Uomini e donne, in queste ore ha deciso di rendere noti gli insulti che una persone le rivolge quasi quotidianamente sui social network, apostrofandola con i termini peggiori e augurandole la morte. La dama del Trono Over ha risposto a tono alla sua hater e si è detta non toccata dalle sue parole perché l'amore di amici e parenti è più forte di ogni critica.

L'affronto alla protagonista di Uomini e Donne

Essendo diventata la regina indiscussa di Uomini e Donne, Ida è spesso al centro delle chiacchiere: qualsiasi cosa dica o faccia la dama di Canale 5, passa per le critiche delle persone che non la apprezzano particolarmente.

Oggi, lunedì 13 giugno, la bresciana ha voluto condividere con i suoi tanti follower di Instagram alcuni degli insulti che riceve da tempo da un hater, ovvero qualcuno che le scrive in chat privata commenti negativi e offese gratuite.

Dopo aver postato parte delle cose poco carine che un "fan" le invia quasi ogni giorno, Platano ha sbottato dicendo: "Io non so chi ci sia dietro a questo account fake, se è un uomo o un donna, ma cosa vi mangiate la mattina? Veleno".

"Siete così cattivi da arrivare ad augurare la morte. Ma fatevi un esame di coscienza. Aiuto!", ha aggiunto la protagonista del dating-show nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

I messaggi contro la 'regina' di Uomini e Donne

Ida ha concluso il suo video messaggio dicendosi certa che sono tantissime le persone che le vogliono bene, quindi lei non si farà turbare dagli insulti di quello che può essere definito un vero e proprio "leone da tastiera" (soprattutto perché si nasconde dietro a un nome e a un profilo finti).

La dama di Uomini e Donne ha voluto rendere pubblici alcuni dei commenti che questo hater le invia su Instagram in risposta alle storie che posta quotidianamente, e l'ha fatto anche per far sapere che nonostante tutto lei è forte e non si fa piegare da queste cose.

"Testone senza collo", "Che sgorbio", "Gli uomini non ti vogliono, anche se tu fai di tutto", "Fossi in te mi laverei perché sai di sporco e puzzolente", questi sono solo parte dei messaggi che la parrucchiera ha ricevuto ultimamente sul web sempre dalla stessa persona, quella che oggi ha voluto sbugiardare pubblicamente in preda all'ira.

Estate da single prima del ritorno a Uomini e Donne

Da quando sono finite le registrazioni di Uomini e Donne, Ida si è esposta spesso sui social network per comunicare a fan e curiosi la nostalgia che già sente sia dello studio che delle persone con le quali ha legato di più, soprattutto Gemma Galgani.

Platano, però, dovrà attendere ancora più di due mesi prima di tornare agli Elios per le nuove puntate del dating-show: le riprese cominceranno a fine agosto, mentre la messa in onda delle stesse partirà da metà settembre.

Quella appena iniziata, dunque, per la bresciana sarà un'altra estate da single. Sebbene negli ultimi tempi abbia vissuto tanti amori (Marcello Messina, Diego Tavani, Alessandro Vicinanza e il tentativo di riprovarci con Riccardo Guarnieri), la dama del Trono Over ha concluso la stagione tv da sola e ferita dal rifiuto del suo storico ex fidanzato.

Anche se manca ancora l'ufficialità, sembra piuttosto scontato che Ida farà parte del cast della prossima edizione di U&D, anche perché la sua figura è ormai diventata centrale nelle dinamiche della versione senior, un po' come lo è stata quella di Gemma prima che la sua più cara amica le rubasse il posto e il titolo di "regina" dello show.