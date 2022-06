Incredibili colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Una vita, in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera, ambientata in Spagna, rivelano che Rodrigo Lluch si rifiuterà di ricreare il gas tossico su ordine di Aurelio Quesada, nonostante lo minacci di uccidere sua moglie Valeria.

Una vita: Genoveva riporta Rodrigo ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate, svelano che Aurelio tenderà una trappola a Rodrigo.

Tutto avrà inizio quando Genoveva (Clara Garrido) riuscirà a riportare il chimico ad Acacias 38, dopo alcune indagini svolte dal suo detective privato.

Qui la perfida dark lady gli farà sapere che sua moglie ha intrapreso una relazione clandestina con David. Lluch riuscirà a incontrare da solo sua moglie, in quanto riuscirà a sfuggire a Cuevas. Rodrigo non accetterà la collaborazione con la dark lady, che gli prometterà di aiutarlo a riconquistare Valeria se le darà la formula del composto gassoso. Il chimico non si piegherà al volere di Genoveva, temendo che possa essere utilizzarlo per far del male a persone innocenti.

Il chimico si rifiuta di ricreare il gas tossico per Aurelio

Nelle puntate spagnole di Una vita, Aurelio, dopo essere stato avvisato da Marcelo dell'arrivo di Rodrigo ad Acacias 38, si recherà nel nascondiglio dove Genoveva l'ha nascosto.

Il messicano, a questo punto, non esiterà a uccidere Cuevas con una coltellata alla schiena, per poi piegare il chimico al suo volere. Quesada condurrà Lluch in un laboratorio tutto nuovo, dove lo obbligherà a ricreare la formula del gas tossico, minacciandolo di far del male a sua moglie. Nonostante la paura, l'uomo sceglierà di non assecondare la volontà del fratello di Natalia.

Il messicano vuole impedire alla moglie di farla abortire

Purtroppo gli intrighi di Aurelio non si fermeranno qui, in quanto deciderà di mettere lo zampino nella questione delicata della gravidanza di sua moglie. Quesada, infatti, addormenterà Genoveva grazie all'aiuto di Marcelo, in modo che non si rechi presso uno studio medico per interrompere volontariamente la sua gravidanza.

Dopodiché le comunicherà che farà di tutto pur di impedirle di abortire il frutto del loro amore. Non contento, il diabolico uomo le comunicherà di aver ucciso Cuevas e di avere nelle sue grinfie Rodrigo. Una faccenda che diventerà sempre più di difficile gestione. Nel trascorrere degli episodi, Rodrigo deciderà di ribellarsi al cattivone della soap opera con conseguenze inaspettate.