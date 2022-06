A movimentare parecchio le prossime puntate della soap opera spagnola Una vita saranno i nuovi protagonisti David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias), entrati in scena dopo il salto temporale e un devastante attentato anarchico. Dalle anticipazioni si evince che Aurelio Quesada (Carlos de Austria), dopo aver rapito Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), inizierà a far capire alla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che non è affatto una buona idea quella di abortire, facendole somministrare un sonnifero.

Spoiler Spagna, Una vita: Genoveva fa arrivare ad Acacias 38 il chimico Lluch

Negli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Genoveva rintraccerà Rodrigo, il vero marito di Valeria, in Germania. La diabolica dark lady, dopo aver fatto giungere il medico Lluch nel quartiere iberico, gli dirà che sua moglie ha intrapreso una relazione sentimentale con David, colui che Quesada ha scelto come suo protettore quando è fuggito da Barcellona.

Rodrigo, dopo aver avuto un faccia a faccia con la sua amata, stringerà un’alleanza con Salmeron, quando gli assicurerà di aiutarlo a rifare breccia nel cuore di Valeria, ma in cambio lui dovrà farle avere la formula della sostanza gassosa su cui stava lavorando prima di far perdere le sue tracce.

A sorpresa Lluch non si farà sottomettere da Genoveva, in quanto avrà il timore che la stessa e la sua dolce metà siano intenzionate a usare il gas nocivo per fare del male alla gente innocente.

Aurelio sequestra Rodrigo, Salmeron viene narcotizzata dal marito

Aurelio, non appena verrà a conoscenza delle nuove mosse della moglie tramite Marcelo (Patxi Santamaria), sequestrerà Rodrigo dopo aver messo fine all’esistenza di Cuevas.

A questo punto Quesada costringerà Lluch a riformulare il sopracitato gas in un laboratorio completamente nuovo, se non vorrà che a pagarne le conseguenze sia Valeria. Anche se sarà terrorizzato dalla terribile minaccia e inizierà a essere torturato, il chimico dimostrerà forza e coraggio dato che per il momento non mollerà affatto la presa.

Nel contempo Aurelio perderà il lume della ragione, non appena saprà che sua moglie è decisa a non tenere il figlio che aspetta da lui. Il malvagio uomo passerà alle maniere forti: narcotizzerà la consorte servendosi come sempre della complicità del suo maggiordomo e le dirà che continuerà a fare il possibile per non farle interrompere la gravidanza. Inoltre Aurelio farà sapere a Genoveva di aver ucciso Cuevas e di tenere in pugno Rodrigo.