In Una vita nelle prossime puntate farà il suo ingresso un nuovo personaggio. Si tratta di Fidel, un poliziotto che vorrà trovare i responsabili dell'attentato anarchico di cinque anni prima. Per questo legherà sin da subito sia con Ramon che con Lolita. Con la vedova Palacios la complicità crescerà sempre di più, tanto che Ramon non vedrà di buon occhio la loro vicinanza.

Fidel vuole trovare i responsabili dell'attentato anarchico

Fidel sarà uno dei nuovi personaggi che entreranno nelle dinamiche delle vicende di Una vita. Tra qualche puntata infatti, l'uomo giungerà ad Acacias.

Si scoprirà sin da subito che sarà un alto funzionario di polizia e che giungerà nel quartiere per indagare sulla morte della moglie e del figlio, deceduti cinque anni prima a causa dell'attentato anarchico. Vorrà quindi trovare i responsabili e si troverà ad avere a che fare con i Palacios. Anche Lolita e soprattutto Ramon, vorranno conoscere la verità che avrà portato via loro Antonito e Carmen. Quindi Fidel avrà qualcosa in comune con Lolita e Ramon.

Fidel sempre più vicino a Lolita: anticipazioni Una vita

Per i telespettatori di Canale 5 il volto di Fidel non sarà del tutto sconosciuto. L'attore che lo interpreta infatti, è Alejandro Siguenza, conosciuto per aver prestato il volto a Nicolas Ortuno ne Il segreto.

Come già accennato, la new entry legherà con i Palacios, visto che si sentirà compreso da loro. In particolare, Fidel avrà lo stesso desiderio di vendetta di Ramon. Per questo i due uomini si alleeranno. Con il passare delle puntate di Una vita, il poliziotto passerà sempre più tempo nel ricco quartiere di Acacias, proprio per portare avanti le sue indagini.

Legherà quindi non solo con Ramon, ma anche con Lolita. Questo avvicinamento tra la nuora e Fidel farà però storcere il naso a Ramon.

Ramon turbato nel vedere Fidel e Lolita insieme: trame Una vita

Ramon faticherà a vedere Lolita accanto ad un uomo che non sia Antonito. La donna però, non avrà mire romantiche nei riguardi di Fidel, ma lo vedrà come un buon amico.

Le cose per Ramon si faranno ancora più difficili nel momento in cui ad Acacias farà il suo ritorno il piccolo Moncho. Il bambino sarà giunto in città per far visita alla madre e Ramon lo vedrà passeggiare insieme a Lolita e Fidel. Un quadretto che turberà e non poco il padre di Antonito. Lolita sicuramente avrà ritrovato un po' di serenità dopo l'arrivo di Fidel nel quartiere. Ma tutto sarà riconducibile al fatto che entrambi saranno rimasti vedovo a causa dell'attentato. Entrambi non sembrano voler andare oltre e iniziare una relazione, ma le sorprese in questa stagione conclusiva di Una vita potrebbero essere dietro l'angolo.