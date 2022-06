In occasione dei suoi 24 anni, Lulù Selassié ha organizzato un party in un lussuoso hotel di Napoli. Secondo quanto riportato da The Pipol Tv, la festa si sarebbe rivelata un flop: moltissimi vipponi invitati avrebbero rifiutato l'invito mentre i fotografi presenti avrebbero girato a vuoto. Su Instagram, Clarissa Selassié ha fatto chiarezza su come sono andate realmente le cose.

L'episodio incriminato

Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, alla festa dei 24 anni di Lulù Selassié non si sarebbe presentato alcun "vippone" e in hotel si sarebbe respirato un certo 'imbarazzo' perché sarebbe stato messo a disposizione delle sorelle Selassié tre giorni di servizi gratuiti.

Per quanto riguarda il momento della festa, il portale ha spiegato che il buffet allestito non sarebbe stato preso d'assalto da nessuno dei partecipanti. I fotografi presenti all'evento anziché fotografare i presenti, per tutto il tempo avrebbero vagato alla ricerca di personaggi famosi.

Tra i 50 invitati previsti solamente pochissimi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 avrebbero preso parte alla festa di Napoli.

Clarissa difende Lulù

Stanca dei continui pettegolezzi di Gossip sul party organizzato dalla sorella, Clarissa Selassié ha deciso di intervenire sulla vicenda. La più piccola delle sorelle Selassié ha affidato la sua risposta ad una serie di emoji traducibili come: "Quando il c...

brucia, la bocca sparla". La 20enne ha lasciato intendere che le cose non sono andate affatto così.

Intercettato da Fanpage Alex Belli ha precisato di essere stato invitato ma per impegni di lavoro presi precedentemente non ha potuto essere presente a Napoli: "Gli invitati le avrebbero dato buca? Ma no poverina, non è vero".

Il diretto interessato ha fatto notare che in questo periodo dell'anno, tutti sono alle prese con eventi e serate. Inoltre, Belli ha fatto notare che insieme alla sua compagna Delia Duran pochi giorni prima erano stati insieme alle sorelle Selassié a Mikonos.

Il manager di Lulù, Clarissa e Jessica Selassié ha confidato di aver preso parte all'evento all'inizio della serata.

In quel frangente, tra i "vipponi" era presente solamente Federica Calemme.

La verità dell'hotel

A fare chiarezza sulla "festa flop" di Lulù Selassié, ci ha pensato anche lo staff del lussuoso hotel di Napoli. Il direttore ha spiegato a fanpage che i servizi esclusivi vengono messi a disposizioni di tutti i clienti "a prescindere dal tipo di ospite e dagli accordi presi"