Nuovi diabolici piani saranno al centro delle nuove puntate di Una vita trasmesse a breve su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Genoveva Salmeron inizierà a stare male a causa di un piano organizzato da Aurelio Quesada e dal fedele maggiordomo Marcelo.

Una vita: Aurelio scopre chi ha ucciso Natalia

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate annunciano che Genoveva inizierà ad accusare degli strani malesseri.

Tutto inizierà quando Aurelio farà un incontro con un prete, il quale gli confiderà che sua sorella è stata uccisa da una detenuta dietro una cospicua somma di denaro.

Ben presto, il messicano capirà che la dark lady aveva dato ordine di uccidere Natalia, mettendo in scena il suo suicidio. Una rivelazione che farà perdere la ragione a Quesada, che punterà una pistola contro Salmeron con l'intenzione di ucciderla.

Ma anche questa volta, Genoveva riuscirà a farla franca quando mostrerà al marito alcune immagini che lo ritraggono mentre sta ponendo fine all'esistenza di Anabel. Per questo motivo, Aurelio deciderà di arrendersi almeno per il momento, temendo che sua moglie possa incastrarlo con le guardie civili.

Il messicano ordina a Marcelo di avvelenare sua moglie

Nelle puntate spagnole di Una vita, Aurelio deciderà di organizzare una vendetta ai danni di Genoveva.

In particolare, il messicano sfrutterà il legame che c'era tra Marcelo e suo padre Don Salustiano per chiedergli di avvelenare la dark lady giorno dopo giorno per portarla ad una fine senza scatenare sospetti. Neanche a dirlo, il maggiordomo non esiterà ad accettare la proposta del padrone, tanto da iniziare ad adulterare bevande e alimenti di Salmeron.

Un vero e proprio diabolico piano ideato da Aurelio per impedire alla moglie di entrare nell'affare del gas nocivo prodotto da Rodrigo. I telespettatori, infatti, scopriranno che Genoveva aveva chiesto al fratello di Natalia di assumere il controllo dell'affare.

Genoveva inizia ad accusare degli strani malesseri

Nel frattempo, la dark lady ignara di tutto inizierà ad accusare sempre più strani malesseri.

A tal proposito, la donna verrà soccorsa in più di un'occasione dalla cuoca Luzdivina, che sembrerà molto preoccupata per la sua salute. Ed ecco, che la ragazza confiderà a Marcelo le sue preoccupazioni, non sapendo che è proprio lui l'autore dei malori di Genoveva. Anzi, il maggiordomo informerà Luzdivina che non deve prendersi a cuore la salute della padrona, visto che non è un compito suo. Salmeron scoprirà l'inganno prima che sia troppo tardi?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come andrà a finire.