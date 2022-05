Scontro di fuoco nel corso delle prossime puntate di Una vita trasmesse nelle settimane a venire su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna raccontano che Aurelio Quesada punterà una pistola contro Genoveva Salmeron (Clara Garrido) scoperta la verità sulla morte di sua sorella Natalia.

Una vita: Genoveva accusa il marito di continui tradimenti

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate svelano che Aurelio e Genoveva dimostreranno di non andare per niente d'accordo.

Tutto inizierà quando la darklady e suo marito faranno ritorno ad Acacias 38 dopo alcuni anni passati in Messico: la trama sarà ambientata in seguito a un salto temporale di cinque anni avvenuto in concomitanza all'attacco anarchico.

In questo frangente, Salmeron accuserà il messicano di tradirla di continuo, tanto da esigere di non metterla più in ridicolo davanti al vicinato.

Dall'altra parte, Quesada minaccerà la moglie di gravi ripercussioni se si azzarda a intromettersi nei suoi affari. Ma Genoveva dimostrerà di non essere intimorita dalle accuse del marito, in quanto a conoscenza di alcuni scheletri nell'armadio che potrebbero rovinarlo per sempre.

Aurelio punta una pistola contro la darklady accusandola della morte di Natalia

Nelle puntate Spagna di Una vita, le nozze rischieranno di finire nei peggiori dei modi quando Aurelio scoprirà che una detenuta sul letto di morte aveva confessato di essere stata pagata per uccidere Natalia in cella e fingere il suo suicidio.

Il messicano, a questo punto, capirà che era stata sua moglie a ordinare l'omicidio di sua sorella, tanto da volersi vendicare con il sangue. Il Quesada, infatti, non esiterà a puntare una pistola in faccia a Genoveva, accusandola della morte di Natalia. In questo frangente, la darklady dimostrerà di avere un grande sangue freddo, riuscendo a farlo desistere nel suo intento.

Salmeron tiene in pungo il marito

In seguito, Salmeron convincerà suo marito ad aprire la cassaforte, specificando che cambierà idea ad ucciderla quando vedrà il contenuto all'interno di una busta.

Ed ecco, che Aurelio (Carlos de Austria) scoprirà che la moglie è in possesso di una foto che lo ritrae intento a sbarazzarsi la povera Anabel, tanto da minacciarlo di spedire tutto alle guardie civili.

Il messicano, a questo punto, sarà costretto a fare dietrofront nei confronti della darklady, che lo convincerà a tornare a collaborare con lei, se non vuole finire in guai peggiori.

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui. Genoveva deciderà di scoprire il segreto che lega suo marito a David e Valeria, i nuovi vicini arrivati ad Acacias 38 insieme a Rodrigo.