Nuovi colpi di scena saranno al centro delle puntate di Una vita trasmesse a breve in televisione. Le trame della soap opera, made in Spagna, raccontano che Ignacio Quiroga inizierà a nutrire dei sospetti su Dori Navarro, la nuova infermiera di Felipe Alvarez Hermoso. Ma i suoi dubbi saranno fondati?

Una vita: Ignacio non si fida di Dori

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Dori nasconderà un segreto dopo il suo arrivo ad Acacias 38.

Tutto comincerà quando Felipe dimostrerà di non aver superato il trauma nonostante siano passati cinque anni dall'attentato anarchico.

L'uomo, infatti, sarà assalito da forti attacchi di panico, che gli impediranno di mettere la testa fuori di casa. A tal proposito, l'avvocato resterà senza assistenza dopo le dimissioni di due infermieri e di una domestica, che arriverà addirittura a derubarlo.

Lolita, a questo punto, chiederà aiuto alla sua nuova amica Marina, la quale ha perso la figlia e suo nipote durante l'attacco anarchico. In poco tempo, la signora le presenterà Dori, che Felipe deciderà di assumere nonostante l'iniziale riluttanza. In questo frangente, l'infermiera dovrà seguire scrupolosamente i consigli di Ignacio, che dimostrerà di non fidarsi ciecamente della nuova arrivata visto che non darà spiegazioni su dove ha svolto gli studi infermieristici.

Felipe migliora vistosamente

Nelle puntate Spagna di Una vita, Felipe migliorerà vistosamente grazie alle cure di Dori, nonostante i dubbi di Ignacio. A tal proposito, l'avvocato uscirà dopo tanti anni dalla sua abitazione per recarsi a trovare il suo amico Ramon.

Nel frattempo, Navarro cercherà di scoprire il passato turbolento di Alvarez Hermoso.

In breve tempo, l'infermiera scoprirà da Casilda che l'uomo ha subito il lutto di Celia, Marcia, Natalia ed infine dei problemi sorti dopo l'annullamento delle difficili nozze con Genoveva. A tal proposito, Felipe dimostrerà di avere fiducia nei confronti della nuova arrivata, tanto da abbandonare il suo atteggiamento burbero.

Una situazione, che tuttavia rischierà di peggiorare quando Dori non riuscirà a curare una ferita riportata dal suo assistito ad una gamba.

Marina non è più disposta a coprire l'infermiera

Ed ecco, che Ignacio accuserà Navarro di non essere un'infermiera, tanto da esigere di vedere il suo diploma. Qui, il marito di Alodia noterà la mancanza di un timbro e per questo crederà che l'attestato sia stato contraffatto. Felipe, a questo punto, prenderà le difese della sua dipendente mentre Quiroga vorrà vederci chiaro. Di conseguenza, il dottore chiederà a Lolita di accertarsi delle reali referenze di Dori tramite Marina. Neanche a dirlo, Casado parlerà immediatamente con la sua amica circa i sospetti di Ignacio.

Alla fine, Marina informerà Navarro di non essere più disposta a coprirla per non mettere in pericolo la sua reputazione. Cosa nasconde l'infermiera? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni