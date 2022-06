Genoveva Salmeron (Clara Garrido) continuerà ad essere al centro della settima e ultima stagione di Una vita, la popolare soap opera di Canale 5. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna rivelano che la darklady arriverà a ricattare il dottor Ignacio Quiroga affinché trovi un professionista che l'aiuti a disfarsi del figlio, che attende da Aurelio Quesada.

Una vita: Genoveva non ha intenzione di proseguire la gravidanza

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate rivelano che Genoveva farà una richiesta sconvolgente ad Ignacio.

Tutto prenderà il via quando la darklady inizierà ad avvertire dei mancamenti, accompagnati ad alcune nausee mattutine. Il maggiordomo, a questo punto, crederà che la sua padrona attendi un bambino, tanto da informare Aurelio della novità. Di conseguenza, il messicano accantonerà il desiderio di eliminare sua moglie per vendicarsi della morte della sorella Natalia. Dall'altra parte, Genoveva non apparirà intenzionata a proseguire la gravidanza, visto che non vorrà che suo figlio cresca accanto ad un padre cattivo come Aurelio.

La darklady ordina a Ignacio di metterla in contatto con un professionista che pratica aborti

Nelle puntate spagnole di Una vita, Genoveva si recherà presso lo studio di Ignacio per sottoporsi ad una visita.

Qui, la darklady avrà la certezza di essere rimasta incinta. In questo frangente, Salmeron ordinerà al nipote di Bellita di tenere la bocca cucita poiché non ha intenzione di procedere con la gravidanza. Una rivelazione, che gelerà il sangue del dottore anche quando la paziente lo pregherà di metterla in contatto con un professionista in grado di farla abortire in sicurezza.

All'inizio, Quiroga cercherà di tirarsi indietro per poi essere costretto ad assecondare la volontà di Genoveva dopo essere stato minacciato di raccontare ad Alodia i suoi continui tradimenti. Il Quiroga, seppur titubante, si dichiarerà disposto a trovare un collega che pratica aborti illegali il più in fretta visto che temerà che passi alle vie di fatto.

Luzdivina chiede a Lolita informazioni sulla padrona

Ma in questa faccenda complicata si inserirà anche Lolita, la quale racconterà alla cuoca Luzdivina che Genoveva aveva abortito un bambino, che presumibilmente attendeva da Felipe Alvarez Hermoso. Inoltre, la Casado racconterà alla ragazza che i due coniugi erano finiti in tribunale dopo che il legale aveva accusato la consorte della morte di Marcia Sampaio.

Ben presto, i telespettatori scopriranno che Luzdivina ha chiesto delle informazioni a Lolita sulla sua padrona per riportarle a Marcelo. Quale saranno le intenzioni della cuoca e del maggiordomo del Quesada? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.