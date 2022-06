Ci saranno belle notizie per la famiglia Mendez nel corso delle prossime puntate di Una vita. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che Rosina e sua sorella Hortensia Rubio riusciranno a uscire dalla loro grave crisi economica grazie a Pascual Sacristan.

Una vita: Rosina e Hortensia hanno gravi problemi economici

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate, annunciano che Rosina e Hortensia ritroveranno una certa stabilità economica. Le due donne avranno dei gravi problemi economici. La madre di Azucena, infatti, si ritroverà ad ammettere di essere sulla soglia della bancarotta come i Mendez.

Di conseguenza Liberto sarà costretto a prendere in mano la situazione per risollevare le sorti della sua famiglia caduta in disgrazia. Per fare ciò l'uomo chiederà un aiuto economico a José Miguel, sicuro che non si possa tirare indietro di fronte alla sua richiesta disperata. Rosina si opporrà subito a questa iniziativa in quanto temerà che il loro segreto arrivi nelle orecchie di tutto il vicinato di Acacias 38. Tuttavia i guai per la famiglia Mendez non si fermeranno qui.

Azucena viene lasciata da Burgos

Nelle puntate spagnole di Una vita, Azucena confiderà alla famiglia di essere stata lasciata dal fidanzato Burgos. Hortensia e sua sorella, a questo punto, si metteranno subito alla ricerca di un buon partito, dopo aver tentato di consolarla.

Tuttavia le disgrazie non termineranno qui, infatti le Rubio scopriranno che la loro fattoria di famiglia è stata abbandonata da tutti gli inquilini. Liberto, a questo punto, proporrà alle due donne di vendere la proprietà. Una proposta che però non verrà accettata dalla moglie e la cognata. Intanto quest'ultime scopriranno che il gestore della fattoria è fuggito con tutti i soldi.

Di conseguenza Azucena deciderà di andare a lavorare per aiutare la famiglia, mentre Liberto vorrà vendere la sua casa.

Pascual offre un prestito da Liberto

Nel frattempo Pascual, il nuovo proprietario del ristorante, noterà qualcosa di strano nella famiglia Mendez. L'uomo, a questo punto, deciderà di affrontare Liberto per scoprire il motivo del suo nervosismo.

Proprio quest'ultimo confiderà di avere importanti problemi economici. Per questo motivo Sacristan gli offrirà un prestito. Rosina inizialmente rifiuterà l'aiuto del padre di Guillermo, ma poi accetterà a una condizione: la notizia non deve giungere nelle orecchie di sua sorella. Ben presto si scoprirà che Hortensia non ha un rapporto idilliaco con Pascual. Dall'altra parte Rosina e Liberto ritroveranno la serenità di un tempo dopo essere entrati in affari con i Sacristan