Attimi di pura tensione si vivranno durante il finale di stagione di Brave & Beautiful. Le trame turche della Serie TV in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) entrerà in coma dopo essere rimasta vittima di una trappola mortale del perfido Riza Soyozlu.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan segregata in una vecchia casupola

Le anticipazioni di Brave & Beautiful riguardanti le ultime puntate rivelano che Suhan rimarrà vittima della cattiveria di Riza (Yiğit Özşener) .

Tutto inizierà quando quest'ultimo porrà fine all'esistenza di Korhan poche ore dopo essere diventato padre.

Il figlio di Tahsin, infatti, verrà ucciso dal fratello di Adalet con due colpi d'arma da fuoco in pieno petto mentre si trovava con la sorella per annunciarle la nascita di sua figlia. Non contento, Soyozlu segregherà Suhan in una vecchia casupola abbandonata in attesa di entrare in possesso di due biglietti per lasciare il prima possibile la Turchia. Per questo motivo, il diabolico uomo sarà costretto a lasciare incustodita la giovane Korludag, che organizzerà un piano per fuggire.

Riza organizza una trappola mortale per la giovane Korludag

Nel finale di stagione di Brave & Beautiful, Suhan riuscirà ad invocare l'aiuto di un contadino dopo essere riuscita a spaccare il vetro dell'infisso, nonostante sia legata a delle catene di ferro.

In questo modo, la protagonista riuscirà a mettersi in contatto con suo marito. Ed ecco, che Cesur e Tahsin si recheranno sul luogo del rapimento per cercare un modo per liberarla.

Purtroppo Riza arriverà sul posto prima del suo rivale, tanto da organizzare una trappola mortale per Suhan. Il diabolico uomo, infatti, legherà una corda alla maniglia di una porta, capace di attivare una pistola messa all'altezza della testa della giovane Korludag se aperta.

La moglie di Cesur finisce in coma

Purtroppo la trappola del fratello di Adalet avrà conseguenze drammatiche. Tahsin, infatti, aprirà la porta, azionando così la pistola, che ferirà in modo grave sua figlia. Per tale ragione, Suhan verrà portata in ospedale, dove verrà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica.

Nonostante i medici riescano ad estrarre il proiettile, la paziente finirà in coma, tanto che le sue condizioni appariranno davvero appese ad un filo.

I dottori, infatti, chiederanno a Cesur l' autorizzazione a far abortire la giovane Korludag, in quanto a detta loro avrebbe più chance di sopravvivenza. Una richiesta, che tuttavia non sarà accettata dal figlio di Fugen, convinto che sua moglie si possa riprendere proprio grazie al bebè che attende.