Diego Tavani e Aneta Butchova, a distanza di un mese dalla loro uscita da Uomini e donne stanno ancora insieme. I due si sono raccontati sulle pagine del Magazine del programma di Maria De Filippi, svelando i loro progetti futuri. A settembre andranno a convivere mentre non è escluso che tra uno o due anni ci possa essere il matrimonio. Per il momento, non hanno parlato di figli. Non sembra essere una priorità per loro adesso.

Gli ex U&D Diego Tavani e Aneta Butchtova stanno ancora insieme

Diego Tavani, dopo le tante critiche riceveute a seguito del suo dietro front con Ida Platano, ha trovato l'amore proprio nello studio di Uomini e donne.

Qui ha conosciuto la bionda Aneta Buchtova e tra loro è scoccata la classica scintilla. I due sono usciti insieme dal programma circa un mese fa e, stando a quanto riportato dal Magazine del programma, tra loro le cose vanno a gonfie vele. Diego, intervistato dalla rivista, ha svelato che la sua fidanzata ha avuto modo di conoscere suo figlio. Non era un incontro programmato ha confessato Diego. Sta di fatto che il figlio Leonardo sembra vedere di buon occhio questa nuova relazione del padre.

Diego e Aneta andranno a convivere a settembre

Sembra quindi procedere tutto bene per questa coppia nata al trono Over di Uomini e donne. Anche le amiche di Aneta, così come ha svelato lei durante l'intervista, sostengono la coppia.

Le amiche dell'ex dama sono contente di vederla serena e tranquilla e le hanno confidato che mai l'hanno vista in passato con gli occhi così brillanti. Insomma, sembra proprio che sia amore tra Diego e la sua bionda fidanzata. A testimonianza del sentimento che li unisce, anche il progetto di andare a convivere a breve. È stato Diego a svelarlo: "A settembre conviveremo", ha infatti detto l'ex cavaliere, che ha precisato che sarà lui a trasferirsi a casa di Aneta.

Diego e Aneta pensano alle nozze: 'Tra uno o due anni'

In riferimento ad altri progetti futuri, la coppia si è sbilanciata e ha parlato anche di matrimonio. Sembra che l'idea di sposarsi la stiano seriamente prendendo in considerazione. Non nell'immediato, visto che Diego deve trovare una stabilità economica. Lui stesso ha precisato: "Potremmo pensare a sposarci tra uno o due anni".

Sul fronte figli non è ancora ben chiara la situazione. I due non ne hanno ancora parlato. Ci sarà tempo per parlare anche di questo. Nel frattempo, si preparano alla convivenza, poi si vedrà. Diego e Aneta sono una delle tante coppie nate in quest'ultima stagione di Uomini e donne che sta pensando al matrimonio. Anche Nadia e Massimiliano non escludono di diventare marito e moglie a breve. Si sono invece sposati solo qualche giorno fa, due altri ex volti del Trono Over di Uomini e donne, ovvero Isabella Ricci e Fabio Mantovani.