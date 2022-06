Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Una vita in programma prossimamente su Canale 5. Le trame si soffermano su Fidel Soria (Alejandro Siguenza), un nuovo personaggio di cui sentiremo molto parlare nel corso della settima e ultima stagione della soap opera made in Spagna. In dettaglio, Ramon Palacios (Junma Navas) reagirà con un gesto di stizza alla scoperta del segreto del nuovo arrivato.

Una vita: Fidel giunge ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate italiane raccontano che verrà fatta luce sul segreto di Fidel.

Tutto inizierà con precisione quando il nuovo arrivato giungerà ad Acacias 38 in occasione dell'apertura del piazzale in onore del defunto Antonito, rimasto vittima di un attentato anarchico insieme a Carmen. I fan, infatti, scopriranno che Soria aveva scelto di recarsi all'evento su invito della suocera Marina, che dimostrerà di aver allacciato un importante legame con Lolita.

Sarà in questa occasione che Fidel resterà impressionato dal discorso di Ramon. Proprio quest'ultimo riverserà parole d'odio nei confronti delle forze dell'ordine e dei politici, colpevoli secondo lui di non aver fatto nulla per impedire i fatti tragici avvenuti cinque anni prima nel quartiere. Forti parole, che porteranno Soria a cercare un avvicinamento con Ramon, con il quale sembrerà appoggiare le sue convinzioni estremiste.

Lolita scopre che il nuovo arrivato è un poliziotto

Nelle puntate Spagna di Una vita, Lolita noterà che Fidel è spesso accompagnato da due uomini, che danno l'impressione di essere le sue guardie del corpo. La vedova di Antonito (Alvaro Quintana), a questo punto, prenderà coraggio, tanto da tempestare di domande scomode il nuovo arrivato.

In questo modo, Casado scoprirà che Soria è niente di meno che un alto funzionario della polizia. Una notizia, che ovviamente scioccherà Lolita (Rebeca Alemany), la quale sospetterà che stia ingannando il suocero per un suo tornaconto personale. Ma ecco, che il poliziotto la rassicurerà di non aver strane idee in mente, aggiungendo di aver fatto carriera qualche anno dopo l'attentato provocato da Soledad.

Ramon caccia Soria dalla sua abitazione

In seguito, Lolita deciderà di non rivelare subito il segreto del nuovo arrivato a Ramon, ma poi cambierà idea. La donna, infatti, svelerà al suocero che Fidel è in realtà un importante poliziotto. Neanche a dirlo, Palacios senior reagirà con un gesto di stizza, arrivando a cacciare Soria dalla sua abitazione, suggerendogli di non farsi più vedere da quelle parti. Tuttavia, l'avvertimento non sarà recepito dal nuovo arrivato, che continuerà ad aggirarsi tra le vie del quartiere.