Incredibili novità saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, previste nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Marcelo farà una particolare rivelazione. Il maggiordomo, infatti, svelerà ad Aurelio Quesada di sospettare che sua moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nasconda un dolce segreto.

Una vita: Aurelio vuole uccidere sua moglie

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate in programma a breve in tv, rivelano che Genoveva potrebbe nascondere un segreto.

Tutto inizierà quando Aurelio apprenderà che sua moglie ha ordinato l'omicidio di sua sorella Natalia, tanto da aver intenzione di ucciderla.

Il suo piano però non andrà in porto, in quanto Genoveva ricatterà suo marito, mostrandogli alcune foto che potrebbero incastrarlo per la morte di Anabel. Tuttavia i folli propositi del messicano torneranno a farsi sentire quando la dark lady si metterà di mezzo nell'affare del gas nocivo creato da Rodrigo, il vero marito di Valeria. Di conseguenza Quesada chiederà a Marcelo di avvelenare Genoveva molto lentamente per non suscitare sospetti. L'anziano maggiordomo accetterà di eseguire l'ordine, tanto che la dark lady inizierà a sentirsi male avvertendo nausee e dolori al basso ventre.

Marcelo non è riuscito ad avvelenare Genoveva

Nelle puntate spagnole di Una vita, Marcelo sembrerà aver aggiunto delle strane erbe ai tè e alle tisane da somministrare alla sua padrona, ma la verità sarà un'altra.

Attraverso un flash back si scoprirà che l'uomo è ritornato sui suoi passi, rifiutando di portare avanti l'ordine del fratello di Natalia. Il maggiordomo, infatti, crederà che sia necessario recuperare prima i negativi dell'omicidio di Anabel, che Genoveva custodisce per ricattare Aurelio.

Un'idea che sarà condivisa anche dal messicano, il quale intanto penserà di architettare un piano per sconfiggere David, reo di averlo picchiato e sbattuto fuori di casa mentre stava provando ad abusare di Valeria.

Il maggiordomo crede che la dark lady sia in attesa di un bambino

Marcelo racconterà ad Aurelio che sua moglie ha iniziato ad accusare delle strane nausee, di conseguenza penserà che sia in attesa di un bambino. Tuttavia il messicano non desisterà dal suo folle piano di uccidere sua moglie, nonostante gli faccia gola la nascita di un figlio maschio per portare avanti la discendenza.

La trama diventerà sempre più complicata, tanto che Genoveva si dimostrerà capace di guardarsi le spalle. Difatti la dark lady rovescerà le bevande offerte da Marcelo nei vasi da fiori per arginare ogni problema.