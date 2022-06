Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas in onda il 17 giugno preannunciano nuovi colpi di scena. In primis è prevista una doppia puntata della soap per recuperare lo stop del 16 giugno.

Raffaele, dopo l'incide dente di cui è stato vittima Diego, deciderà di sottostare alle richieste dei camorristi. Nel frattempo Mariella proverà a convincere Salvatore a partecipare ad alcune attività ricreative per distrarsi dalla lontananza da Bruno. Clara invece, non riuscendo a studiare per bene, penserà di rinunciare all'esame di Stato.

Tuttavia Alberto, dopo aver appreso della sua scelta, proverà a convincerla a cambiare idea.

Upas, puntata del 17/6: Raffaele aiuterà Valsano

Nel corso della puntata di Upas del 17 giugno, Raffaele apparirà molto provato a causa dell'incidente in cui suo figlio maggiore è stato vittima. L'uomo capirà che non si è trattato di una casualità, ma di un vero avvertimento da parte di Valsano. Quest'ultimo, infatti, ha voluto ulteriormente intimidire Giordano, poiché ha notato che il suocero di Nicotera non ha ancora assecondato le sue richieste. A questo punto Raffaele capirà che non può temporeggiare oltre, dato che i camorristi potrebbero fare del male anche ad altri suoi familiari. Pertanto il portiere di Palazzo Palladini deciderà di sottostare alle richieste avanzate da Valsano.

Episodio di Upas del 17 giugno: Mariella vuole far distrarre Cerruti

La trama di Upas del 17 giugno darà spazio anche ad argomenti più leggeri, come quelli che coinvolgono Cerruti. Il vigile, dopo aver lasciato Bruno, non riuscirà a non sentire la mancanza del medico. Mariella, vedendo la sofferenza del suo migliore amico, penserà a un modo per riportargli il sorriso e un po' di spensieratezza.

Pertanto, la donna proporrà a Salvatore di partecipare a qualche attività ricreativa, in modo da distrarsi e magari fare qualche nuova conoscenza.

Upas, spoiler 17/6: Alberto va in aiuto di Clara

Secondo le anticipazioni della puntata di Upas del 17 giugno, Clara, non riuscendo a studiare sufficientemente per l'esame di Stato, penserà di rinunciarci.

Alberto, venuto a conoscenza dell'intenzione della madre di suo figlio, mostrerà il suo disappunto. Palladini, difatti, cercherà di convincere Clara a fare l'esame. L'uomo, pur di farle conseguire la maturità, si mostrerà disposto ad aiutarla.