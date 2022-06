Le anticipazioni di Una vita sulle puntate finali svelano nuovi retroscena sulla gravidanza di Genoveva, di certo non voluta. Aurelio non può certo immaginare che la moglie voglia liberarsi di suo figlio e, oltre a essere impegnato nei suoi affari, sottovaluterà la situazione.

Nel frattempo, David verrà braccato su più fronti e, non sapendo che altro fare, prenderà la decisione di lasciare Acacias, sperando che non sia troppo tardi.

Buone notizie invece per Felipe, sempre più vicino alla bella Dori, colei che lo spronerà a uscire di casa dopo cinque anni passati in completa solitudine.

Ma attenzione, perché anche in questo caso c'è un segreto che aleggia sulla vera identità dell'infermiera.

Una vita anticipazioni finale: Rodrigo ha un segreto pericoloso

In arrivo guai per Valeria e David, dopo che Genoveva riceverà nel suo appartamento Rodrigo, alla ricerca di sua moglie. La perfida Salmeron non perde tempo per ricattare l'uomo, custode di un segreto che potrebbe distruggere l'intero quartierino.

Ebbene sì, perché Rodrigo possiede la formula del gas nervino, che Genoveva vuole a tutti i costi. Se questa formula finirà nelle sue mani, allora potrà rivedere Valeria.

Intanto, come svelano le anticipazioni di Una vita, Felipe e Dori si baciano dopo le tante giornate passate insieme e capiscono di non poter fare a meno l'uno dell'altra.

Approfittando di un momento di distrazione, Rodrigo riesce a fuggire e si precipita alla ricerca di Valeria.

Anticipazioni Una vita: Genoveva ha un appuntamento con un'ostetrica

Non passerà molto tempo prima che Genoveva si accorga che Rodrigo è scappato e così, ben sapendo dove possa trovarsi, va a casa di Valeria, minacciando sia lei che il povero David.

Genoveva ha scoperto di essere incinta ma i suoi piani sono ben altri. Decisa a interrompere la gravidanza, si mette in contatto con Ignacio, affinché gli passi il contatto di un'ostetrica disposta a porre termine alla sua gravidanza.

Ignacio sarà in grande difficoltà ma alla fine dovrà sottostare alle pressioni di Genoveva che, come sempre, riuscirà a ottenere ciò che vuole.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Marcelo mette in guardia Aurelio nelle ultime puntate di Una vita

Aurelio verrà informato da Marcelo, il suo fedele maggiordomo, delle intenzioni di Genoveva, che ha chiamato un'ostetrica per liberarsi di suo figlio.

Furioso, Quesada penserà ad un modo per fermare la moglie ma, come raccontano le anticipazioni di Una vita, Salmeron non si farà di certo intimidire e si preparerà per il suo appuntamento con l'infermiera trovata da Ignacio, colei che potrebbe cambiare per sempre le sorti della sua esistenza.