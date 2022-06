Tutto cambia tra Ignacio e Alodia nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che per la coppia arriveranno guai seri e i primi ad accorgersi che qualcosa non va saranno Bellita e Josè.

I Dominguez avranno ragione a preoccuparsi per Alodia, visto che verrà a galla un segreto di Ignacio rimasto nascosto per anni e che farà sprofondare la moglie in uno stato di profonda depressione.

Inoltre, per la poverina, arriverà anche un'altra notizia che la sconvolgerà e non sarà semplice affrontare tutto senza l'appoggio del marito, reo di averla tradita nel peggiore dei modi.

Ma andiamo con calma e vediamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Anticipazioni Una vita ultima stagione: Alodia diventa sterile

Nelle nuove puntate di Una vita, Bellita e il marito Jose inizieranno a temere che qualcosa non vada, dopo aver visto Alodia sempre triste e sconsolata per la poca considerazione di Ignacio, che non è di certo uno stinco di santo, viste le bugie che ha raccontato alla zia e a tutti i soldi che ha sprecato in folli divertimenti piuttosto che usarli per i suoi studi universitari.

Ignacio, nonostante abbia provato a comportarsi seriamente, non riuscirà a mettere la testa a posto e così finirà per combinare un guaio che getterà la povera Alodia nella disperazione.

Ma le brutte notizie per Alodia non saranno finite. La donna ha perso il bambino che aspettava prima del salto temporale che ha dato il via alla nuova stagione e. solo dopo diversi anni, scoprirà di non poter più diventare madre, dato che diventerà sterile. Ignacio, invece di starle vicino, si allontanerà da lei.

Alodia soffrirà terribilmente: oltre a sentirsi inadeguata agli occhi del marito perché non può dargli dei figli, intuirà che l'amore di Ignacio nei suoi confronti non è forte come prima, dato che non farà altro che lasciarla da sola e pensare ai suoi divertimenti.

Una vita spoiler nuova stagione: Ignacio tradisce Alodia

Purtroppo, nelle nuove puntate di Una vita, Alodia scoprirà che Ignacio la tradisce e non fa poco tempo: il marito ha intrecciato una relazione con un'altra donna da anni, ingannandola senza ritegno.

L'amante di Ignacio sarà davvero innamorata di lui e vorrà stringere il cerchio, costringendolo a lasciare la moglie.

Sarà così che Ignacio dovrà prendere una decisione e affrontarla una volta per tutte.

Ignacio farà di tutto perché Alodia non venga mai a sapere che l'ha tradita con un'altra donna: la ama ancora oppure non vuole fare l'ennesima brutta figura davanti a Bellita e Josè? Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire cosa accadrà.