Lunedì 20 giugno Giulia Stabile compie 20 anni. I suoi amici più cari e i suoi numerosissimi sostenitori non hanno mancato di farle gli auguri, come mostrato da lei stessa sul suo profilo Instagram attraverso le storie, e anche Aka7even non ha mancato di augurarle buon compleanno. Il cantante, però, ha sbagliato giorno, facendo una gaffe che lui stesso ha reso nota su Twitter con grande autoironia: immediatamente "l'errore" ha fatto il giro del web, generando grande ilarità tra i sostenitori della ballerina e del cantante.

La 'figuraccia' di Aka7even

I rapporti nati all'interno della scuola di Amici non sempre proseguono, sia che si tratti di amore che di amicizia, ma i legami nati durante l'edizione numero 20 del talent sembrano essere molto forti, tant'è che i ragazzi si supportano a vicenda quando esce un nuovo disco di un ex compagno o quando un danzatore raggiunge un obiettivo importante. In virtù di ciò una data importante come il compleanno non può certo passare inosservata: Aka7ven ha voluto fare una videochiamata a Giulia Stabile per farle gli auguri, ma lo ha fatto un giorno prima del dovuto.

"Pov: ho appena videochiamato Giulia Stabile facendole gli auguri per il suo compleanno. È domani il suo compleanno", ha scritto Luca - questo il suo nome all'anagrafe - aggiungendo di aver fatto una figuraccia.

L'ironia del cantante ha colpito gli utenti di Twitter, tant'è che questa gaffe ha fatto il giro del web.

Giulia Stabile festeggia il compleanno in Spagna

Giulia è molto autoironica e di fronte all'errore del suo ex compagno, sicuramente, avrà reagito con una bella risata. I due giovani hanno stretto un legame davvero molto significativo.

Nel suo libro "7 vite", Aka7even ha ammesso che vede Giulia come una sorella, e il cantante e la ballerina non perdono occasione per passare del tempo insieme quando i rispettivi impegni lo consentono.

Nel frattempo Giulia sta festeggiando in Spagna il suo compleanno: la ballerina è volata nella terra a lei molto cara, visto che ha dato i natali alla mamma, per sostenere Sangiovanni.

Il fidanzato di Giulia si è esibito per la prima volta a un concerto iberico, consolidando la sua fama a livello internazionale. Non poteva esserci migliore occasione per i due fidanzati di stare insieme nello stesso luogo dove lo scorso dicembre hanno festeggiato anche il primo anniversario di coppia. Stabile di certo non chiede di meglio che poter passare un giorno importante per lei con Sangio, ma nel frattempo non ha mancato di divertire il web chiedendo se esisteva un tasto da premere per fermarsi ai 19 anni nei quali si sentiva perfettamente a suo agio.