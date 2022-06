Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo nella casa del GFVip 6 hanno sempre avuto un bel rapporto, ma nell'ultimo periodo si è complicato. La 28enne italo-americana sembra non aver mai digerito la nomination ricevuta dall'ex coinquilino. Nella giornata di domenica 5 giugno, Soleil ha pubblicato un tweet ironico indirizzato a Manuel in cui ha utilizzato le sue stesse parole per nominarla.

L'accaduto

Manuel Bortuzzo è intervenuto ai microfoni di Radio Radio nel programma condotto da Giada Di Miceli. Il 23enne di Trieste ha trattato vari argomenti: dal perché ha partecipato al Grande Fratello Vip 6, all'amicizia con Aldo Montano.

Tuttavia, non sono mancate le frecciatine nei confronti delle sua ex Lulù Selassié.

Il diretto interessato ha precisato che la sua prossima fiamma la terrà lontano dai riflettori. Inoltre, Manuel ha rivelato di non essere mai stato interessato al Gossip. A finire nel mirino dello sportivo, c'è stata anche Clarissa Selassié. L'ex gieffino ha spiegato di non essere esigente, quindi non aveva bisogno di ricevere le domande prima di intervenire a Non Succederà Più. Il riferimento è al forfait della Principessa della scorsa settimana.

La stoccata di Sorge

L'intervista di Manuel Bortuzzo non è passata inosservata a Soleil Sorge. La diretta interessata, su Twitter, ha pubblicato un cinguettio ironico destinato all'ex coinquilino del GFVip 6: "Utilizza più amore e meno odio..." Poi, la influencer ha rincarato la dose: "Le ipocrisie invecchiate male".

“Utilizza più amore e meno odio” cit 🤣 —Le ipocrisie invecchiate male ✈️ https://t.co/PXMRVV6Cuu — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) June 5, 2022

Le parole scelte da Soleil non sono casuali. La 28enne italo-americana, infatti, ha ripreso le stesse parole utilizzate da Bortuzzo per nominarla al Reality Show condotto da Signorini.

In quell'occasione, Manuel decise di mandare al televoto Soleil senza un reale un motivo. Il giovane aveva invitato Sorge ad essere più amorevole e meno rancorosa nei confronti del prossimo.

Soleil Sorge a distanza di mesi ha dimostrato di non avere mai gradito la nomination ricevuta da Manuel Bortuzzo senza un motivo valido.

La reazione del web

La shade lanciata da Soleil Sorge non è passata inosservata ai fan della influencer. Sotto al post della 28enne, moltissimi utenti hanno commentato con tono ironico attaccando Manuel Bortuzzo. Un utente ha affermato: "Soleil per piacere, ti amoooo". Un altro fan ha confidato che da tempo attendeva il momento in cui Sorge si sarebbe tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Bortuzzo.

Un altro follower ha insinuato che Manuel sia sempre stato falso verso Soleil. Al momento il 23enne ha preferito non replicare alla frecciatina dell'ex coinquilina, ma non è escluso che deciderà di farlo.