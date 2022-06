La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne non ha portato fortuna in amore a Gemma e Ida. Le due dame del parterre over del dating show di Canale 5, però, non hanno mai smesso di coltivare la loro amicizia, anche lontano dalle telecamere. Nella giornata di martedì 28 giugno, Platano ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni video, mentre era in compagnia di Galgani. Le due single della trasmissione di Maria De Filippi trascorreranno qualche giorno insieme.

Uomini e Donne: Ida e Gemma trascorrono qualche giorno insieme

Le riprese di Uomini e donne sono terminate nel mese di maggio e c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà nella nuova edizione della trasmissione di Canale 5.

In particolar modo, gli occhi sono puntati sulle due più famose protagoniste del dating show Mediaset: Gemma e Ida. Anche nelle recenti puntate, le conoscenze fatte dalle due dame del parterre non sono andate a buon fine. Nonostante la sfortuna in amore, l’ex protagonista di Temptation Island e la single torinese hanno trovato l’amicizia vera in televisione. Da quando si sono conosciute, infatti, la parrucchiera e Galgani non hanno mai smesso di sentirsi e vedersi, anche lontano dalle telecamere. Martedì 28 giugno, Ida ha condiviso con i suoi follower Instagram, alcuni filmati, mentre era in compagnia di Gemma. L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha annunciato che trascorrerà qualche giorno insieme alla sua amica.

Uomini e Donne: la felicità di Gemma e Ida insieme

Ida è apparsa sorridente sul suo profilo social, comunicando ai suoi follower: "Eccomi qua, felice più di prima. Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica". A quel punto, Platano ha spostato la telecamera, per mostrare che accanto a lei c’era Gemma Galgani. La dama torinese, pertanto, è riuscita a ricongiungersi con la sua amica per trascorrere qualche giorno in sua compagnia.

Come affermato dalla parrucchiera, le due protagoniste del dating show passeranno momenti insieme, anche se non è trapelato per quanto tempo le due single di Uomini e Donne saranno vicine.

Uomini e Donne: il futuro di Gemma e Ida nel dating show

Nelle ultime settimane sono trapelate in rete alcune indiscrezioni sulla nuova stagione televisiva di Uomini e Donne.

In merito alle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo a partire da settembre, c’è grande attesa per scoprire chi sarà confermato nel cast del dating show di Maria De Filippi. I telespettatori, in particolar modo, si stanno chiedendo quale sarà il futuro dei protagonisti storici del parterre over e se Gemma, Ida, Armando, Riccardo e Biagio saranno confermati o meno. Al momento, non sono trapelate informazioni certe in merito e, pertanto, non resta che aspettare comunicati stampa ufficiali o indiscrezioni su quanto accadrà nella trasmissione di Canale 5.