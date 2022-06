Lunedì 27 giugno, su Canale 5, è andata in onda la finale dell'Isola 16. Dopo le voci su un presunto corteggiamento di Estefania Bernal nei confronti di Edoardo Tavassi, l'ex naufrago ha "smascherato" in diretta l'ex compagna d'avventura. Incalzato da Vladimir Luxuria, il 37enne ha ammesso di aver ricevuto delle avance in hotel dalla modella sudamericana.

Il rumor

A riportare il pettegolezzo di Gossip, era stato il portale The Pipol Tv. Stando alle informazioni in possesso di Gabriele Parpiglia, Edoardo Tavassi - dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi - si è ritrovato in hotel con Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal.

In attesa di tornare in Italia, la modella sudamericana avrebbe corteggiato il concorrente romano. Quest'ultimo, però, le avrebbe rifilato un due di picche perché interessato ad approfondire la conoscenza con Mercedesz Henger.

Tavassi conferma il pettegolezzo

Durante la finale dell'Isola dei Famosi, gli ex concorrenti del Reality Show sono arrivati in studio per seguire l'ultimo capitolo. All'ingresso di Estefania Bernal, Vladimir Luxuria ha chiesto informazioni sui pettegolezzi di gossip riguardanti il suo conto. Nel dettaglio, l'opinionista ha confidato di essere stata informata dalla "fruttivendola" di fiducia di un presunto flirt tra la modella e Edoardo Tavassi.

L'ex concorrente ha ammesso di aver "amato" il 37enne romano, ma di non averlo mai corteggiato.

Inoltre, Estefania ha confidato di non ricordare quanto accaduto in hotel: "Non si può scherzare tranquillamente che poi uno pensa che ci prova".

A quel punto è intervenuto il fratello di Guendalina Tavassi: "No tesoro, ci stavi provando palesemente". Successivamente Edoardo ha aggiunto: "Non mentire che sappiamo...su non fingere di non ricordare".

Estefania fa chiarezza su Roger Balduino

In un secondo momento, Estefania Bernal ha fatto chiarezza anche sulla storia d'amore vissuta con Roger Balduino all'Isola 16. La modella ha ammesso che hanno effettuato insieme il viaggio in aereo. In hotel si sono ritrovati e si sono lasciati andare alla passione.

Sbarcati al reality show, i due hanno intrapreso una conoscenza che però si è interrotta sul nascere.

Estefania ha precisato che da parte sua c'era un certo interesse, ma poi l'intervento dell'ex compagna di Roger l'ha fatta allontanare: "Se provo qualcosa per lui? Ma certo, da quando l'ho visto la prima volta". A detta di Bernal, Balduino è un ragazzo speciale.

In seguito alle dichiarazioni della modella, Roger è scoppiato a ridere. Incalzato dalla conduttrice, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha ammesso di non credere al reale interesse di Bernal.