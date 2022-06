Ida Platano perde le staffe sui social. La dama di Uomini e donne trono over questa mattina è apparsa a dir poco furiosa dopo aver fatto i conti con una serie di messaggi che le sono stati recapitati su Instagram, decisamente poco carini.

E, questa volta, Ida ha scelto di non trattenersi tanto da buttare fuori tutta la sua rabbia e la sua delusione per questi messaggi che l'hanno profondamente colpita, tanto da puntare il dito contro i detrattori che arrivano addirittura ad augurare la morte sui social.

Minacce di morte per Ida Platano sui social e lei sbotta

Nel dettaglio, la mattinata di ida non è cominciata proprio nel migliore dei modi, dato che la dama di Uomini e donne si è ritrovata a fare i conti con dei messaggi poco carini che le sono stati inviati sui social.

"Testa di me...guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magri fai danno ad altri e allora ti dovresti solo ammazzare": è questo il messaggio a dir poco raccapricciante che un profilo "anonimo" su Instagram ha mandato alla storica dama del trono over.

La dama di Uomini e donne perde le staffe contro i detrattori

Immediata la reazione di Ida, che questa volta ha scelto di condividere pubblicamente il triste messaggio ricevuto e non ha perso occasione per puntare il dito contro questo detrattore e, in generale, contro quelle persone che passano il loro tempo ad insultare gli altri sui social.

"Io non so chi ci sia dietro questo account, se è una donna o un uomo. Questo non mi importa. Ma cosa mangiate la mattina? Veleno", ha sbottato Ida Platano che ha scelto di replicare dalle sue storie a questi messaggi a dir poco preoccupanti che le sono stati inviati su Instagram.

"Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire.

Fatevi un esame di coscienza", ha aggiunto ancora la dama di Uomini e donne trono over stufa del clima di odio che spesse volte si viene a creare sui social nei suoi confronti.

'La mia giornata non cambia', sbotta Ida Platano (Video)

"Io vi auguro lo stesso una buona giornata. La mia giornata non cambia e se a te non importa se domani mattina non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi vogliono bene", ha chiosato ancora Ida prima di riprendere in mano le redini della sua vita.

Tuttavia, non è la prima volta che la dama di Uomini e donne trono over si ritrova ad affrontare una situazione decisamente spiacevole come quella vissuta stamattina.

Anche in passato, infatti, Ida Platano aveva dovuto fare i conti con una serie di commenti decisamente poco carini che le vennero girati sempre sui social e, pure in quel caso, non perse occasione per dire la sua direttamente su Instagram, mettendo a tacere i detrattori.