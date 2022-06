Gemma Galgani e il suo ex Giorgio si ritrovano insieme al Grande Fratello Vip 7? È questa l'ultima indiscrezione che riguarda la celebre dama di Uomini e donne trono over, la quale potrebbe essere in uscita dal cast della prossima edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Dal prossimo settembre, infatti, la celebre dama potrebbe sbarcare all'interno della casa più spiata d'Italia e ritrovare al suo interno anche una persona a lei molto cara: il "gabbiano" toscano che le fece perdere la testa in televisione.

Gemma Galgani verso l'addio a Uomini e donne trono over

Nel dettaglio, per la nuova edizione di Uomini e donne che debutterà a metà settembre su Canale 5, la presenza di Gemma Galgani non sarebbe assicurata al 100%.

Dopo circa dodici anni di permanenza all'interno dello studio del dating show Mediaset, ecco che per la dama torinese potrebbe arrivare il momento di dire addio allo show e voltare definitivamente pagina.

La sua presenza, quindi, non sarebbe affatto certa e Gemma potrebbe ritrovarsi a dire addio alla trasmissione di Maria De Filippi che le ha concesso il massimo della popolarità.

Da U&D al Grande Fratello Vip 7: ci sarà la dama Gemma?

Tuttavia, la dama non resterebbe a "mani asciutte", dato che per la nuova stagione televisiva Mediaset potrebbe debuttare in un altro programma di punta della rete ammiraglia Mediaset.

Stando alle indiscrezioni riportate sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Gemma potrebbe approdare nel cast del Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in onda a partire da metà settembre.

Per il GF Vip 7 sarebbe sicuramente un "colpaccio", dato che la dama torinese di Uomini e donne attirerebbe l'attenzione dei vari spettatori e fan del programma di Maria De Filippi, curiosi di vederla all'opera in questa nuova avventura televisiva dove sarebbe ripresa dalle telecamere 24 ore su 24.

GF Vip 7, Gemma e Giorgio insieme nel cast del reality show di Signorini?

Ma non è finita qui, perché il vero colpo di scena riguarderebbe la presenza nella casa del Grande Fratello Vip 7 anche di un ex fidanzato storico della dama torinese.

Trattasi di Giorgio Manetti, il celebre "gabbiano toscano" che le fece perdere la testa e battere il cuore a Uomini e donne.

La love story tra i due,per diverse edizioni, ha tenuto banco nella trasmissione pomeridiana di Canale 5, registrando ascolti record.

Adesso, a distanza di anni dal loro addio, Gemma e il suo ex Giorgio potrebbero ritrovarsi insieme all'interno della casa del GF Vip 7. La trattativa andrà in porto oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.