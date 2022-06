Sono passate circa tre settimane da quando il cast di Uomini e donne è andato in vacanza: anche se le puntate sono state trasmesse in tv fino all'1 giugno, le registrazioni sono finite il 19 maggio scorso. Una protagonista alla quale sembra mancare molto la vita davanti alle telecamere, è Ida Platano: sono tante, infatti, le dediche social che la dama sta facendo sia al programma che alle persone con le quali ha stretto un legame. In questi giorni, poi, la parrucchiera ha condiviso su Instagram la canzone "Fai rumore", la stessa che ha dato il via al suo ennesimo riavvicinamento a Riccardo Guarnieri.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e Donne

L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne si è conclusa da meno di una settimana, ma alcuni personaggi del cast sembrano avere già molta nostalgia. In questi primi giorni di giugno, ad esempio, Ida Platano si è lasciata andare a dediche e alla condivisione di canzoni che sono legate al suo percorso nel dating-show.

Chi segue la bresciana su Instagram, infatti, sicuramente avrà notato che si sta esponendo soprattutto per rendere pubblica la mancanza che sente sia dello studio dove si registra il programma che di alcuni colleghi di parterre.

Oggi, lunedì 6 giugno, la dama ha pubblicato un video per omaggiare l'amica Gemma Galgani, alla quale è affezionatissima e che spera di poter riabbracciare il prima possibile.

Ad attirare l'attenzione dei curiosi, però, è stata un'altra Stories che la regina del Trono Over ha postato sul proprio account di recente.

Il ricordo del cavaliere di Uomini e Donne

Sul profilo Instagram di Ida, dunque, in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico di ciò che è accaduto a Uomini e Donne nelle ultime settimane.

La dama, infatti, ha condiviso uno stralcio dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone "Fai rumore" di Diodato. Questo brano è stato al centro dell'attenzione mediatica perché ha dato il via all'ennesimo tira e molla tra Platano e il suo storico ex.

Proprio ascoltando il pezzo che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2020, Riccardo si era commosso e ha accettato di uscire a cena con la parrucchiera.

La scelta di quest'ultima di ricordare l'esperienza nel salotto di Silvia Toffanin con la canzone che rappresenta la turbolenta storia d'amore con Guarnieri (lui le chiese di sposarlo e poi ballarono proprio su queste romantiche note), ha portato molti a pensare che non le sia passata e che ami ancora parecchio il cavaliere.

Il gesto dopo la fine di Uomini e Donne

Ida non ha mai nascosto il sentimento che prova ancora oggi per Riccardo, neanche quando tra loro le cose non hanno funzionato e lui ha preferito interrompere immediatamente il riavvicinamento.

Interpellato dalla rivista di Uomini e Donne su quello che è accaduto con la ex dopo la fine delle registrazioni, il pugliese ha fatto sapere di non averla né più vista né sentita, anzi lei l'ha bloccato sia su Whatsapp che su tutti gli altri social network dopo aver capito che il loro rapporto non ha futuro.

Guarnieri, che si è detto ferito dal comportamento di Platano, ha anche precisato che non la cercherà durante l'estate e di essere deciso nel voler andare avanti con la sua vita.

Di recente, infatti, il cavaliere del Trono Over è stato paparazzato in compagnia di una ragazza mora che dovrebbe chiamarsi Serena. Secondo l'informatissimo Amedeo Venza, i due si starebbero frequentando da poco e Riccardo avrebbe già messo da parte Ida per fare spazio alla giovane con la quale è stato fotografato più di una volta in Puglia, terra d'origine di entrambi.