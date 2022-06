Manca ancora un bel po' di tempo all'annuncio del cast della prossima stagione di Uomini e Donne, ma siti e riviste stanno già cercando di risalire ai personaggi su cui potrebbe puntate la redazione per le puntate di settembre. Tra i "candidati" alla poltrona rossa del Trono Classico, ci sarebbero gli ex corteggiatori Andrea e Lilli, ma anche il naufrago Alessandro Iannoni e il gieffino Antonio Medugno.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne dovrebbe già essere al lavoro per mettere su il cast della prossima edizione, quella che esordirà a metà settembre su Canale 5.

I nomi dei nuovi tronisti, però, dovrebbero trapelare qualche tempo prima rispetto al debutto su Canale 5, più precisamente quando riprenderanno le registrazioni negli studi Elios dopo circa tre mesi di stop.

In rete si stanno già facendo le prime ipotesi su chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa dopo l'estate e, almeno per il momento, tutte riguardano personaggi già noti al pubblico.

Dopo aver assistito alle scelte di Luca Salatino e Veronica Rimondi, alcuni spettatori del dating-show si sono esposti per chiedere a gran voce una seconda possibilità per i corteggiatori che sono stati rifiutati.

Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, infatti, figurano nell'elenco dei possibili futuri protagonisti del Trono Classico, così come i "colleghi" Alessandro Verdolini (che ha ricevuto un no da Andrea Nicole Conte) e Federica Aversano (spasimante "respinta" da Matteo Ranieri).

Il commento di Alessandro su Uomini e Donne

Un altro ragazzo che in questi giorni è stato accostato al cast di Uomini e Donne 2022/2023, è Alessandro Iannoni.

Il giovane è noto per aver partecipato all'edizione dell'Isola dei Famosi ancora in corso, quella dalla quale si è ritirato per dare degli importanti esami all'università e non rimanere arretrato con il percorso di studi.

Il figlio maggiore di Carmen Di Pietro, però, non sa bene in cosa consista il ruolo che in tanti gli hanno affibbiato, e l'ha candidamente ammesso in una recente intervista. "Non ho mai visto il programma, quindi non so cosa sia un tronista, anche se lo immagino", ha fatto sapere l'ex naufrago, che però si è detto disposto a vagliare quest'opportunità soprattutto perché farebbe molto felice sua mamma.

Tanti personaggi vicini a Uomini e Donne

Un altro possibile protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne 2022/2023, potrebbe essere un giovane che si è fatto notare alcuni mesi fa nella casa più spiata d'Italia. L'influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato l'indiscrezione secondo la quale uno dei tronisti di settembre potrebbe essere Antonio Medugno, il modello che ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il giovane è stato al centro del Gossip per i flirt, vero o presunti, con la collega gieffina Clarissa Selassié e con l'ex corteggiatrice di U&D Giulia D'Urso. Tra le mura di Cinecittà, invece, il napoletano ha stretto un bellissimo rapporto con Nathaly Caldonazzo, con la quale sta coltivando ancora oggi una piacevole amicizia.

La redazione del dating-show, inoltre, dovrebbe puntare anche su qualche ragazzo alla prima esperienza televisiva e non solo su persone che hanno partecipato già al format in un ruolo diverso.

Le registrazioni, comunque, dovrebbero iniziare attorno a fine agosto, anche se la loro messa in onda non avverrà prima di metà settembre.