Mancano ancora più di tre mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma siti e riviste già si occupano del cast che autori e conduttore stanno mettendo su in queste settimane. Tra i personaggi famosi che a settembre varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, potrebbe esserci anche la bellissima Antonella Fiordelisi, ex di Chiofalo e Higuain. Per quanto riguarda il possibile ingresso nella casa di Antonino Spinalbese, si vocifera che la ex Belen Rodriguez non sarebbe affatto contenta se accadesse.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip debutterà a metà settembre su Canale 5, ma sul web si rincorrono già i gossip sulle celebrità che tra qualche mese potrebbero varcare la soglia della porta rossa.

L'ultimo nome che è stato accostato al reality-show Mediaset, è quello di una bellissima ragazza che è nota sia per i suoi amori da copertina che per la sua attività social. Secondo i bene informati, una protagonista del format condotto da Alfonso Signorini potrebbe essere Antonella Fiordelisi, una napoletana molto sportiva e dal fisico mozzafiato.

La giovane è conosciuta dal pubblico sia per il flirt che ha avuto con il calciatore Gonzalo Higuain che per la storia d'amore che ha vissuto con Francesco Chiofalo, detto "Lenticchio".

Nei mesi scorsi, inoltre, l'influencer è finita al centro delle chiacchiere per una presunta lite con Elisabetta Gregoraci dietro le quinte di una trasmissione alla quale partecipavano entrambe: pare che la calabrese abbia perso le staffe dopo aver saputo di una possibile frequentazione tra la ragazza e l'ex marito Flavio Briatore.

L'ultimo ex di Belen in corsa per il Grande Fratello Vip

Un altro personaggio che in questi giorni è stato inserito nell'elenco dei possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, è Antonino Spinalbese.

Il genovese è famoso per la breve ma intensa relazione che ha avuto con Belen Rodriguez. I due sono stati insieme meno di un anno e a luglio scorso hanno avuto una bambina, Luna Marì.

Dopo la nascita della piccola, qualcosa si è rotto e la coppia si è separata ufficialmente all'inizio del 2022, nel periodo in cui sono cominciati gli avvistamenti della soubrette con l'ex marito Stefano De Martino (col quale si è ricongiunta per l'ennesima volta).

L'ex parrucchiere ha confermato in un'intervista di essere stato contattato dagli autori del reality-show per l'edizione che inizierà a settembre, ma non ha dato una risposta certa sulla sua decisione finale a riguardo.

Un gossip che sta circolando in queste ore, sostiene che Belen non sarebbe affatto contenta di vedere l'ex compagno nella casa più spiata d'Italia, probabilmente perché si parlerebbe tanto del suo privato e di cose che non sono mai emerse della loro rottura.

Gli altri possibili candidati al Grande Fratello Vip

Oltre ad Antonella Fiordelisi e ad Antonino Spinalbese, ci sono altri cinque celebrità nella lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Indiscrezioni di questo periodo, infatti, sostengono che ad abitare nella casa di Cinecittà potrebbero essere: Federico Lauri (meglio conosciuto come Federico Fashion Style, parrucchiere delle Vip e non solo), Gigliola Cinquetti (cantante e volto Rai), Max Felicitas (attore di film a luci rosse), Asia Gianese (criticata influencer milanese) e Patrizia Groppelli (opinionista Mediaset e compagna del direttore Sallusti).

Nelle prossime settimane, a questi si aggiungeranno altri personaggi famosi, così come quelli delle opinioniste che prenderanno il posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, entrambe non confermate nel ruolo.