Isabella Ricci, l'amatissima ex dama di Uomini e donne trono over, in queste ore ha rivelato sui social che suo marito Fabio ha subito un intervento chirurgico.

A distanza di poche settimane dal fatidico matrimonio che i due hanno scelto di celebrare per diventare ufficialmente marito e moglie, l'ex volto della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, è finito sotto i ferri per sottoporsi a questo intervento.

Per fortuna, però, tutto è andato nel migliore dei modi e ad assisterlo al suo fianco c'è stata la sua amata Isabella Ricci.

L'ex volto di Uomini e donne, Isabella Ricci, rivela che Fabio è stato operato

Nel dettaglio, Isabella Ricci ha scelto di rivelare sui social dell'intervento al quale si è sottoposto suo marito Fabio in questi giorni.

"Si deve far riaggiustare un ginocchio", aveva svelato Isabella Ricci parlando dell'intervento al quale si sarebbe sottoposto suo marito per risolvere questo problema che si portava dietro da un po' di anni, da quando da giovane faceva il calciatore.

Per fortuna, però, tutto è andato nel verso giusto così come ha raccontato l'ex volto di Uomini e donne over che, subito dopo l'operazione subita dal marito, ha tranquillizzato tutti i loro numerosi sostenitori pubblicando uno scatto su Instagram.

Come sta Fabio dopo l'operazione: parla Isabella (Foto)

"Operazione fatta. Mio marito sta meglio", ha fatto sapere Isabella Ricci confermando di fatto che tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi e quindi a breve, Fabio potrà tornare alla sua vita di sempre.

Un amore quello tra Fabio e Isabella che lo scorso 28 maggio ha raggiunto l'apice con il tanto atteso matrimonio che i due hanno voluto festeggiare con parenti e amici stretti.

Anche in questo caso, l'ex dama del trono over, ha condiviso un po' di scatti sui social per rendere partecipi i tantissimi fan che avevano avuto modo di appassionarsi alla sua storia d'amore con il cavaliere nata nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Il matrimonio tra Isabella e Fabio dopo Uomini e donne

Tra i tanti messaggi d'affetto che vennero indirizzati alla coppia Fabio-Isabella, c'era quello di Tina Cipollari che si era complimentata con la coppia per il raggiungimento di questo traguardo.

Isabella, poi, nei giorni successivi al matrimonio aveva fatto sapere di non aver ricevuto gli auguri da tutte le persone che aveva avuto modo di conoscere durante la sua esperienza a Uomini e donne.

Gemma Galgani e Ida Platano, ad esempio, non avrebbero fatto gli auguri a Isabella e Fabio per il loro matrimonio, e l'ex dama non ha perso occasione per sottolinearlo e rendere "pubblico" il loro mancato gesto d'affetto.