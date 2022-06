Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, che racconta la vita di due donne vissute in due epoche diverse, Julia nella Spagna dei giorni nostri e sua nonna Carmen nella Guinea del 1950. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che saranno trasmessi in Italia dal 4 all'8 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi finanziari di Francisco, sul piano ideato da Carmen per aiutare la famiglia, sui tentativi di Sergio di riconquistare Julia e sulla fine della storia fra Ribero e Cloe.

Victor tenta di conquistare Carmen

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che in Guinea, Francisco deciderà di fuggire dalla colonia per evitare i suoi creditori. Carmen e Patrizia si opporranno, riuscendo a convincerlo a rimanere fino alla scadenza dei pagamenti. Nel tentativo di racimolare dei soldi per aiutare finanziariamente il padre, Carmen chiederà aiuto a Kiros per vendere uno dei suoi cassettoni. L'iniziativa della giovane però non si rivelerà sufficiente e quest'ultima proporrà con successo ad Augustina di vendere i mobili della loro casa per non dover lasciare RioMuni. Dopo un inizio difficile, la vendita dei mobili si rivelerà un successo grazie ad un'iniziativa di Augustina.

In questo modo, Carmen riuscirà a guadagnare i soldi necessari per permettere alla famiglia di non lasciare la Guinea. Più tardi, Carmen deciderà di avviare una nuova attività, ma sarà costretta a scontrarsi con il parere contrario di Patricia. Victor ideerà un piano per tentare di conquistare il cuore di Carmen, ma quest'ultima non la prenderà molto bene.

Diana inganna Julia

Giorni nostri, Sergio andrà in soccorso di Julia, offrendosi di riparare i vecchi macchinari presenti nell'ebanisteria della giovane. Nel frattempo, quest'ultima inizierà a cercare informazioni relative alla storia del negozio per conoscere ancora di più la vita della nonna. Sergio impegnerà più del previsto a riparare i macchinari, sfruttando questa opportunità per cercare di riallacciare il rapporto con la moglie.

Julia avrà una crisi di nervi quando si renderà conto di essere rimasta chiusa nell'ebanisteria. Sergio correrà ad aiutarla, rompendo una finestra e aprendo la porta dopo aver visto che era stata chiusa dall'esterno con un lucchetto. Sconvolta dall'accaduto, Julia racconterà tutto a Tirso ed Elena che si convinceranno che l'artefice dell'incidente sia proprio Sergio. Nel tentativo di riappacificarsi con la moglie, il ragazzo cercherà di ingannarla nuovamente con l'aiuto di Diana senza però riuscire ad avere l'effetto sperato. Julia, infatti, si arrabbierà con lui facendogli capire che la loro storia è veramente finita. A quel punto, Sergio sparirà dopo aver aggiustato i macchinari e aver firmato le carte del divorzio, Per recuperare i rapporti con i paesani, Julia deciderà di assumere nell'ebanisteria le persone del paese, proprio come in passato fece la nonna. Ribero deciderà di lasciare Cloe. Maria lo verrà a sapere e cercherà di convincere il figlio a ripensarci. Victor accuserà la madre di avere una storia clandestina con il librario Bata.