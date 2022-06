Continua su Rai 3 la programmazione di Un posto al sole, trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, Riccardo e Rossella, dopo aver appianato tutte le loro divergenze, sceglieranno di tornare insieme. Inoltre Raffaele sarà costretto a raccontare bugie a Diego, mentre Espedito tornerà in città e metterà in difficoltà Speranza e Samuel.

Raffaele è costretto a raccontare bugie a Diego

Nella puntata di Un Posto al sole di lunedì 20 giugno, dopo aver perso la possibilità di portare a compimento quanto ordinatogli dalla camorra, Raffaele non starà bene e verrà consolato da Elvira. Qualcuno però potrebbe vederli a stretto contatto.

Intanto Riccardo tenterà di recuperare il rapporto con Rossella e pertanto opterà per assumere una scelta alquanto complicata.

Nell'episodio di martedì 21 giugno, Raffaele sarà costretto, suo malgrado, a raccontare tutta una serie di menzogne a Diego. Nel frattempo Nicotera verrà messo in difficoltà da una vicenda che lo toccherà personalmente. In tutto questo il dottor Corvi deciderà di mettere in vendita la proprietà che ha ricevuto in eredità, ma questo determinerà delle conseguenze pure per Virginia e Rossella. Quest'ultima faticherà a fidarsi di Riccardo. Tra le altre cose, Espedito tornerà improvvisamente in città e sarà causa di problemi sia per Samuel che per Speranza.

Espedito porta delle problematiche in casa Del Bue

Secondo le anticipazioni di mercoledì 22 giugno, Diego temerà che Raffaele possa in qualche modo riavvicinarsi a Elvira. Di conseguenza farà in modo che possa riconciliarsi con Ornella. Intanto Eugenio consegnerà una missiva a Niko riguardante Tregara. Inoltre Silvia tornerà in città e si confronterà con Rossella, la quale sarà titubante sul concedere o meno un'altra possibilità a Riccardo.

Invece il ritorno di Espedito continuerà a creare delle problematiche in casa Del Bue.

Nella puntata di giovedì 23 giugno, Michele rivolgerà a Silvia un'offerta che la porterà a una seria riflessione. Nel frattempo Riccardo proverà a tornare insieme a Rossella, ma questo aspetto troverà la contrarietà di Virginia. In tutto questo Clara resterà spiazzata dal contenuto di una missiva che è stata fatta recapitare dal padre.

Raffaele, invece, sarà suo malgrado sempre più coinvolto con la camorra e non troverà una via d'uscita.

Renato ha paura perché Jimmy passerà l'estate con Micaela

In base agli spoiler di venerdì 24 giugno, Lara mal tollererà la vicinanza eccessiva di Roberto e Marina. La Martinelli farà quanto è in suo possesso per ostacolare i due suoi rivali. Intanto Rossella e Riccardo, dopo essersi parlati apertamente, concorderanno di riprovarci, ma ci sarà qualcuno che soffrirà per la loro decisione. Infine Niko dovrà controllare la paura di Renato, in quanto è sempre più vicina la partenza per la vacanza tra Micaela e Jimmy.