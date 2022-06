Luca Calvani, ex corteggiatore di Uomini e donne e protagonista anche di una passata edizione de l'Isola dei famosi, ha scelto di fare coming out.

In queste ore, infatti, il celebre volto dello spettacolo e della televisione italiana, ha scelto di "uscire allo scoperto" e lo ha fatto postando il primo scatto di coppia assieme al suo fidanzato.

Il passato televisivo di Luca Calvani: da Uomini e donne

Nel dettaglio, Luca Calvani ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione nel lontano 2004, quando venne scelto come corteggiatore di Uomini e donne.

In quell'occasione, il giovane Luca si mise in gioco per cercare di far braccia nel cuore della tronista Valentina Gioia, ma alla fine non fu lui ad avere la meglio.

Successivamente, nel 2006, Luca venne scelto per prendere parte al cast de L'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza all'epoca in onda su Rai 2 con Simona Ventura. Un'esperienza fortunata, dato che Luca riuscì a vincere e a conquistare il montepremi finale.

Il coming out di Luca Calvani, ex corteggiatore di Uomini e donne (Foto)

Ebbene, in queste ore, Luca Calvani è tornato al centro dell'attenzione mediatica per la sua scelta di fare pubblicamente coming out.

L'ex volto di Uomini e donne ha postato sui social uno scatto che lo ritrae mano nella mano insieme al suo fidanzato, accompagnata da una dedica romantica.

"Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi": sono queste le parole con le quali Luca Calvani ha scelto di fare coming out annunciando ai numerosi fan social, di essere felicemente fidanzato.

Non è passato inosservato neppure l'hashtag con la scritta di quelli che potrebbero essere i giorni di fidanzamento ufficiale. "2196 days", ha scritto Luca nel suo post Instagram, lasciando intende che questa relazione andrebbe avanti da circa sei anni.

