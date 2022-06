Uomini e donne torna in onda da settembre con l'edizione 2022/2023. E, in queste ore, emergono già i primi retroscena su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore in un contesto televisivo.

Tra i nomi emersi in queste ore spicca quello di Alessandro Iannoni, protagonista dell'attuale edizione in corso de L'Isola dei famosi e noto al grande pubblico per essere il figlio di Carmen Di Pietro. Tuttavia, tra i candidati ci sarebbe anche un ex protagonista del Grande Fratello Vip 6: trattasi di Antonio Medugno.

I primi retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne ripartirà il prossimo settembre per un'edizione già attesissima dai tantissimi fan e spettatori dello show di Maria De Filippi. Anche quest'anno, infatti, il programma dei sentimenti di Canale 5 è stato leader assoluto degli ascolti con una media che arriva a toccare il 26-27% in daytime.

Numeri da prima serata per il dating show che vede protagonisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, tale da meritarsi la riconferma nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset. Ma chi salirà sul trono di Uomini e donne per la stagione 2022/2023? In queste ore emergono già i primi retroscena sui papabili nuovi tronisti del programma di Canale 5.

Chi potrebbero essere i nuovi tronisti di Uomini e donne

Tra i nomi emersi, spicca quello di Alessandro Iannoni che avrebbe conquistato la padrona di casa dello show con la sua semplicità e la sua genuinità, al punto che vorrebbe scommettere su di lui.

Stando a quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi avrebbe intenzione di scommettere proprio sul giovane figlio di Carmen Di Pietro per la prossima stagione del suo dating show Mediaset.

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto oppure no, tra i nomi emersi come papabili tronisti della prossima stagione, spicca anche quello di Antonio Medugno.

Dal Grande Fratello Vip a U&D: in lizza Antonio Medugno

A riportare questo retroscena su Uomini e donne 2022/23 è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza che, dal suo profilo social, ha svelato che l'ex gieffino sarebbe in lizza per prendere parte al programma Mediaset.

"Si è appena conclusa questa edizione e si pensa già ai prossimi protagonisti. Antonio Medugno potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e donne", scrive Amedeo Venza nel suo post Instagram.

E così, dopo essersi messo in gioco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, ecco che il giovane influencer e tiktoker potrebbe mettersi alla prova per cercare il vero amore in tv.