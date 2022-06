Uomini e donne potrebbe sbarcare nuovamente in prima serata nel corso della stagione tv 2022/2023. I primi retroscena sulla prossima edizione del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che quest'anno la trasmissione potrebbe approdare nuovamente nella prestigiosa fascia serale di Canale 5, così come è già successo in passato.

A svelare questo "dietro le quinte" su quello che dovrebbe succedere nella prossima stagione televisiva Mediaset, è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che dal suo profilo Instagram ha informato i telespettatori di quella che potrebbe essere la novità della nuova edizione.

L'appuntamento con Uomini e donne confermato nella stagione 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne resta confermatissimo nel palinsesti Mediaset 2022/2023. Ancora una volta sarà Maria De Filippi a prendere in mano le redini della fascia del primo pomeriggio di Canale 5, con il suo collaudatissimo dating show dei sentimenti.

La messa in onda, infatti, è confermata nella fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16 circa, quella attualmente nelle mani della soap Un altro domani.

Da settembre, però, con il ritorno della trasmissione di Canale 5, l'assetto del primo pomeriggio subirà delle nuove modifiche e la soap opera dovrà lasciare spazio al talk show di Maria De Filippi.

Il retroscena su Uomini e donne 2022/2023

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco a Uomini e donne 2022/2023 per cercare la loro anima gemella, ecco che alcuni retroscena su quello che dovrebbe accadere sono stati svelati da Amedeo Venza.

Sul suo profilo social, l'esperto di gossip ha svelato che la trasmissione di Maria De Filippi potrebbe ritornare nuovamente in prima serata.

"Nella prossima stagione di U&D potrebbero ritornare le scelte serali", ha svelato Venza riportando così quella che dovrebbe essere la novità della prossima stagione televisiva Mediaset.

Il possibile ritorno di U&D in prima serata

"Un format che ha avuto grande successo qualche anno fa e messo da parte per via anche del lockdown", ha aggiunto sempre Venza.

E così, in vista di questa nuova stagione 2022/2023 di Uomini e donne, ecco che la trasmissione di Canale 5 sarebbe pronta a sbarcare di nuovo nella prestigiosa fascia di prima serata con le scelte finali dei tronisti che approderanno da settembre in poi in studio.

In attesa di scoprire se questo retroscena di Venza verrà confermato o meno durante la presentazione dei prossimi palinsesti di Canale 5, la trasmissione di Maria De Filippi ha chiuso la sua ultima stagione con picchi record di oltre il 32% di share e superiori ai tre milioni e mezzo di spettatori.