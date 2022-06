Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sembra esserci più nessun futuro insieme. Dopo lo scontro a Uomini e donne, i due sono più distanti che mai. Secondo quanto rivelato da Riccardo, non solo non si sarebbero più sentiti, ma Ida lo avrebbe bloccato su WhatsApp e sui social.

U&D, Riccardo e Ida: la storia è chiusa definitivamente?

In queste ultime settimane non si è parlato d'altro che di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Sembravano esserci i presupposti per un riavvicinamento tra loro, ma tutto si è dissolto come neve al sole. In una delle ultime puntate di Uomini e donne, il pubblico è rimasto basito nel vedere lo scontro tra i due ex fidanzati, con Ida che, in preda alla rabbia, ne ha dette di tutti i colori a Guarnieri.

Tutto è avvenuto dopo una cena che i due hanno fatto. Un tentativo di riavvicinamento, ma che non è andato a buon fine, visto quanto è andato in onda su Canale 5. Ora, a distanza di qualche giorno da quel momento, il cavaliere tarantino è tornato a parlare sulle pagine di Uomini e donne Magazine.

Riccardo su Ida: 'Era già catapultata in una relazione, assurdo'

Riccardo in particolare, raccontando quanto accaduto durante la famosa cena, ha rivelato come Ida in quell'occasione, si sia avvicinata a lui, accarezzandolo. Lui ha interpretato questi gesti come una dimostrazione di affetto. Da parte della sua ex invece, c'era la chiara volontà di ricominciare una storia con lui, visto che voleva pure essere baciata.

Peccato che Guarnieri, ci volesse andare piano, con i piedi di piombo. In sostanza, lui loro capire se questi due anni di lontananza, fossero serviti ad entrambi per capire i loro errori. Peccato che Ida, nei giorni seguenti, si sia comportata come se tra loro fosse già ricominciata, quando invece non era così. "Mi era sembrata già catapultata in una relazione e a me questo è sembrato assurdo", ha infatti dichiarato il cavaliere.

Riccardo svela un retroscena: 'Ida mi ha bloccato su WhatsApp'

Riccardo ha preferito non riguardare in tv la puntata dello scontro. Ha preferito così, anche se è consapevole del fatto che molte delle sue parole siano state travisate. Ad oggi, conferma di non provare più gli stessi sentimenti di un tempo per Ida. Ovviamente la dama bresciana sarà sempre una persona importante per lui, ma ora sembra che il cavaliere pugliese abbia proprio fatto un passo indietro.

Non sembra ci sia la volontà da parte sua di risentire Ida. A questo punto, Riccardo, sulle pagine di U&D Magazine, ha svelato un retroscena: "Mi sono accorto di essere stato bloccato". Secondo le sue parole, l'ex fidanzata lo avrebbe bloccato sia su WhatsApp, che sui social network. Sembra sempre più lontana a questo punto, la possibilità di una riconciliazione.