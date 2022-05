L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda nel corso della stagione tv 2022/2023. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà a essere uno dei programmi cardine del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

La messa in onda è prevista a partire da settembre, quando riprenderà ufficialmente la stagione autunnale Mediaset con tutti i vari programmi che torneranno in onda su Canale 5.

Come da tradizione, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'amore.

Tra i candidati in lizza spiccano i nomi di ex corteggiatori dell'ultima stagione, tra cui quello di Lilli Pugliese.

L'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023 riparte da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne andrà in pausa per tutta l'estate. La trasmissione di Maria De Filippi saluterà il suo pubblico il prossimo 1° giugno con l'ultima puntata della stagione, dedicata alla scelta finale di Veronica Rimondi.

Intanto, però, si pensa già a quella che sarà la stagione 2022/2023 del dating show più popolare della televisione italiana.

Da settembre, infatti, Maria De Filippi tornerà in onda con nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Lilli Pugliese nuova tronista a Uomini e donne?

Chi salirà sul trono della prossima edizione di Uomini e donne? Tra i nomi dei nuovi tronisti spiccano quelli di volti che hanno preso parte all'ultima edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ma nelle vesti di corteggiatori.

Uno di questi è quello di Lilli, la corteggiatrice protagonista del trono di Luca Salatino, arrivata al rush finale di questa avventura insieme a Soraia.

Alla fine, però, il tronista ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Soraia, rifiutando Lilli e lasciandola in una valle di lacrime.

Maria De Filippi, che l'ha consolata dopo il rifiuto, le offrirà la possibilità di riscattarsi e di prendere parte al programma come tronista?

Alessandro e Federica tornano a Uomini e donne come tronisti?

Tra i nomi in lizza per Uomini e donne 2022/2023 spicca anche quello del corteggiatore Alessandro Verdolini, che quest'anno ha preso parte al trono di Andrea Nicole. Anche in questo caso il ragazzo ha dovuto fare i conti con un rifiuto che l'ha fatto soffrire parecchio.

Occhi puntati anche su Federica Aversano, la corteggiatrice che è stata scartata da Matteo Ranieri al rush finale del suo percorso.

Per la giovane casertana, a partire dal prossimo settembre, potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione di Maria De Filippi, ma questa volta nelle vesti di tronista del programma Mediaset.