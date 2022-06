Si continua a discutere di una delle coppie che si sono formate a Uomini e donne nel corso dell'edizione 2021/2022. Matteo Ranieri e Valeria Cardone, infatti, sono sempre più lontani e in rete non si parla d'altro che di un loro imminente addio. Anche l'esperto di Gossip Alessandro Rosica si è esposto per supportare la tesi secondo la quale il tronista e la corteggiatrice starebbero per annunciare la loro rottura sui social network, ma ha aggiunto che la relazione non sarebbe mai esistita.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne attendono da settimane di ricevere spiegazioni su una notizia che circola da quando il programma è andato in vacanza.

Matteo e Valeria sarebbero in crisi da oltre un mese ma, a differenza di molti altri protagonisti del dating-show, restano in silenzio e non commentano in nessun modo questa chiacchiera.

Deianira Marzano riceve quasi quotidianamente segnalazioni sulla coppia, soprattutto su quello che dovrebbe accadere a breve. L'influencer, infatti, in questi giorni si è fatta portavoce di un rumor secondo il quale il tronista e la corteggiatrice sarebbero prossimi a ufficializzare la loro rottura definitiva con un post Instagram. Il messaggio col quale i due ragazzi dovrebbero confermare la separazione pare sia già pronto e che manchi pochissimo all'annuncio.

Il parere dell'esperto su Uomini e Donne

Anche Alessandro Rosica ha commentato le tante voci che stanno circolando sulla coppia di Uomini e Donne, a partire da quella sull'imminente annuncio della loro rottura.

L'esperto di gossip, da sempre scettico sulle buone intenzioni sia di Ranieri che di Cardone, nelle sue Instagram Stories ha condiviso un articolo dedicato ai due e ha scritto: "Ma quando mai è cominciata? Io ve l'ho sempre detto".

Il romano, che sui social vanta quasi 480 mila follower, sostiene che tra Matteo e Valeria non sia mai iniziata una storia d'amore, e a confermarlo sarebbero gli sporadici incontri e la decisione di lui di partire per un mese con la famiglia lasciando la fidanzata a casa.

Tra i ragazzi è calato il gelo anche sul web, tant'è che si contano sulle dita di una mano i "mi piace" che si scambiano, mentre sono scese a quota zero le dediche che si fanno pubblicamente. Insomma, tutto porta a pensare che il tronista e la corteggiatrice non stiano più insieme e che siano in attesa di tempi migliori per ufficializzarlo.

Il passato del volto di Uomini e Donne

Vedendo come stanno andando le cose tra Matteo e Valeria, viene quasi spontaneo fare un paragone tra questa situazione e quella che si è venuta a creare poco più di un anno fa tra il ragazzo e Sophie. Ranieri è diventato popolare grazie al corteggiamento che ha fatto per mesi a Codegoni, la stessa che l'ha scelto davanti alle telecamere dopo una breve frequentazione.

Anche in quel caso, però, la relazione non è mai decollata e dopo circa un mese è arrivato l'annuncio della rottura. La bella influencer ha sempre accusato l'ex fidanzato di essere il responsabile della separazione, tant'è che ha dichiarato di non essersi mai sentita realmente desiderata e amata.

A distanza di qualche tempo, e dopo essere tornato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, Matteo si ritrova nuovamente coinvolto in una vicenda scomoda dove in tanti lo accusano di non essere veramente preso dalla giovane con la quale si è fidanzato in tv.

La dolce Valeria, inoltre, è in silenzio e non fa nulla per rassicurare o aggiornare i fan su quello che sta accadendo nel suo privato. Le mancate spiegazioni della coppia, portano a pensare che a breve si realizzerà quello che Deianira e Rosica ipotizzano da tempo: l'ufficializzazione dell'addio.