Non si riesce a fare chiarezza sulla vita privata di Riccardo Guarnieri. Da quando Uomini e donne è in pausa, infatti, il pugliese è costantemente al centro del Gossip per una presunta relazione con una ragazza molto più giovane di lui. Anche se la diretta interessata ha minimizzato tutto parlando di una storica amicizia, in tanti sono rimasti col dubbio che il cavaliere del Trono Over possa aver preso in giro sia il pubblico che la redazione del dating-show per mesi.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Riccardo ci ha provato a spegnere le tante chiacchiere che stanno circolando sul suo conto nell'ultimo periodo, ma sembra non esserci riuscito pienamente.

Anche se il cavaliere di Uomini e Donne si è rivolto in malo modo ad una sua fanpage che ha condiviso la paparazzata con una giovane mora, il gossip non si ferma.

Grazie alle "indagini" che stanno facendo Deianira Marzano e Amedeo Venza in queste settimane, si è saputo che la persona con la quale il pugliese è stato pizzicato più volte si chiama Serena ed è una sua concittadina.

I due sono stati fotografati in atteggiamenti affettuosi in svariate occasioni, l'ultima mentre cenavano in un ristorante di Polignano pensando di passare inosservati.

"Togli immediatamente la storia con quella persona", ha intimato il protagonista del dating-show ad alcune sue sostenitrici che stavano documentando l'estate del loro beniamino sui social network.

Le perplessità sul volto di Uomini e Donne

La forte reazione che Riccardo ha avuto all'ennesima paparazzata, ha spinto Deianira a riflettere su quante cose potrebbe non aver detto in tv, soprattutto sul suo privato.

Una teoria che si sta facendo largo sul web, è che Guarnieri potrebbe avere una fidanzata storica che è sempre rimasta nell'ombra, principalmente nei periodi in cui lui ha partecipato a Uomini e Donne per cercare un amore.

"Ci conosciamo da 13 anni", ha spiegato la presunta fiamma del pugliese su Instagram qualche giorno fa.

Marzano, però, è ancora scettica su questo rapporto e l'ha sottolineato quando ha commentato la precisazione della giovane Serena sul tipo di legame che ha con l'ex di Ida Platano.

Nell'apprendere che la ragazza al centro del gossip parla di semplice amicizia, l'influencer napoletana si è chiesta come mai allora il cavaliere del Trono Over ha chiesto con veemenza che venisse rimossa dalla rete la foto in cui lo si vedeva mangiare accanto a quella che dovrebbe essere solo una sua fidata amica.

Le ipotesi sul ritorno a Uomini e Donne

Anche se la presunta fidanzata di Riccardo nega tutto e parla di una storica amicizia, sono in tanti a non crederle.

Prima di qualche settimana fa, infatti, il pugliese non era mai stato beccato in compagnia della bella Serena: se i due si conoscessero da molti anni, come sostiene la diretta interessata, lei si sarebbe già vista al fianco del protagonista di Uomini e Donne.

Quest'ultimo, poi, ha reagito malissimo all'ennesima foto che i fan le hanno scattato di nascosto e ciò cozza un po' con il rapporto d'amicizia che si dice abbia con la persona con la quale è stato paparazzato a Bari, Napoli e Polignano.

Un pensiero che stanno sposando molti spettatori del dating-show, è che Guarnieri tema di non essere riconfermato nel cast del Trono Over 2022/2023 anche per questo gossip che da tempo impazza sul web.

La redazione, infatti, potrebbe non richiamare il cavaliere per le puntate che saranno registrate a fine agosto e che poi saranno trasmesse in televisione da metà settembre.

Chi non dovrebbe mancare nel parterre, invece, è Ida Platano, nuova regina indiscussa della versione senior.