Ne accadranno delle belle nelle puntate di Sei Sorelle in onda nella settimana dal 4 all'8 luglio 2022. Mentre la vita della povera Rosalia sarà appesa a un filo, la giovane Celia resterà impressionata positivamente da un ragazzo, deludendo le aspettative di Petra. Adela continuerà a essere sommersa di fiori da parte di un mittente ignoto e ciò non farà altro che far parlare le malelingue. La situazione sfuggirà di mano quando riceverà un inquietante biglietto. Victoria vorrà lasciare Rodolfo, il quale non sembrerà avere alcuna intenzione di rompere il fidanzamento con Blanca.

Francisca, invece, riceverà una lieta notizia e riuscirà anche a fugare un certo sospetto sull'amica Lucia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Petra spinge Celia verso Miguel

La puntata di lunedì 4 luglio si intitolerà 'Bugie e rivelazioni'. Le condizioni di Rosalia non ne vorranno sapere di migliorare. La giovane Silva peggiorerà a vista d'occhio e tutti si daranno da fare per cercare una cura, soprattutto Cristobal. Quest'ultimo, infatti, deciderà di ignorare l'ordine del fratello Rodolfo e si precipiterà nell'abitazione delle sorelle Silva. Intanto Celia riceverà una proposta inattesa da parte di Petra, che vorrà farla avvicinare a suo cugino Miguel, con la speranza che tra i due si instauri almeno una buona amicizia.

La puntata prevista su Rai 1 il giorno 5 luglio avrà come titolo 'Fede'. Un misterioso ammiratore continuerà a mandare dei fiori ad Adela, di chi si tratterà? Purtroppo la speranza di Petra, quella di far avvicinare Miguel e Celia, non andrà a buon fine poiché la giovane Silva resterà meravigliata da Joaquin, il cugino di Miguel.

Nel frattempo Victoria e Rodolfo avranno un'accesa discussione, con la donna che minaccerà di lasciarlo se non romperà il fidanzamento con Blanca!

Trame settimanali Sei Sorelle 4-8 luglio 2022: arriva una proposta pericolosa per Adela

La puntata di Sei sorelle in onda mercoledì 6 luglio si intitolerà 'Il secondo bacio rubato' e si prospetta avvincente.

I continui regali floreali che Adela riceve non faranno altro che alimentare una serie di pettegolezzi, attirando l'attenzione sulla donna. Don Luis avrà una bella notizia da dare a Francisca la quale riuscirà a ottenere un'importantissima audizione. Frattanto, Diana e Salvador si baceranno e Elisa si ritroverà ad assistere alla scena.

Nell'appuntamento previsto il 7 luglio, dal titolo 'Mea culpa', ne accadranno di cotte e crude. Rodolfo non vorrà saperne di lasciare Blanca, come reagirà Victoria quando apprenderà che Rodolfo non intende sciogliere il fidanzamento con Silva? Intanto ci sarà uno scontro durissimo tra Diana ed Elisa. Per quanto riguardano i fiori, Adela si ritroverà ad avere tra le mani un biglietto inquietante, contenente una proposta pericolosa.

Adela si espone a un pericolo nelle nuove puntate di Sei Sorelle

L'ultima puntata di Sei Sorelle, in onda in questa settimana di luglio, si intitolerà 'L'ammiratore segreto' e si darà spazio ad Adela. Quest'ultima vorrà smascherare l'ammiratore segreto, che continua a importunarla con fiori e minacce. Sarà così che Silva si esporrà a un grande pericolo, ma si farà accompagnare da Merceditas. Le anticipazioni di Sei Sorelle danno anche spazio a Francisca la quale, grazie a Gabriel, fugherà il sospetto riguardo l'amica Lucia, che sembrava essere a conoscenza dell'identità misteriosa di Bella Margarita.