A circa 24 ore di distanza dalla diffusione di una nuova foto in compagnia di una ragazza mora, Riccardo Guarnieri si è esposto. Il cavaliere di Uomini e donne, infatti, ha scritto a una fanpage che ha riportato la paparazzata chiedendo di cancellare tutto e anche con poco garbo. Deianira Marzano ha commentato stizzita la "minaccia" che il pugliese avrebbe fatto a un gruppo di suoi sostenitori per un motivo così futile come la divulgazione di uno scatto rubato della sua vita privata.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Anche se è un personaggio pubblico da anni, Riccardo Guarnieri sembra tenerci parecchio alla sua vita privata.

Questo almeno è quello che si evince dal messaggio che ha inviato ad una fanpage che ha "osato" condividere uno scatto rubato di una cena consumata con una giovane mora.

Mentre sul web si discuteva del suo presunto nuovo amore, il cavaliere di Uomini e Donne scriveva in chat ad un gruppo di suoi sostenitori intimandogli di eliminare sia la foto incriminata che la segnalazione sul suo appuntamento romantico a Polignano di qualche sera prima.

A riportare le parole poco carine che il pugliese ha rivolto a una pagina Instagram a lui dedicata, ancora una volta è stata Deianira Marzano, che nell'attaccare l'ex di Ida si è appellata anche al "collega" Amedeo Venza.

Lo sfogo durante la pausa di Uomini e Donne

"Riccardo si è in...", si legge all'inizio della breve conversazione che Deianira ha condiviso sul suo profilo Instagram in queste ore.

L'influencer, poi, ha mostrato lo screenshot della chat tra il protagonista di Uomini e Donne e una fanpage.

"Togli immediatamente la storia con quella persona", è il breve ma deciso messaggio che Guarnieri ha inviato a una delle tante pagine che il 23 giugno ha riportato la notizia della sua cena romantica con una ragazza.

La napoletana che sembra non provare particolare simpatia per il cavaliere del Trono Over, ha commentato l'accaduto scrivendo: "Siamo arrivati al punto che per nulla lui minaccia le fanpage".

Insomma, stando a questo scambio di battute, il protagonista del dating-show non avrebbe apprezzato il gesto di alcuni curiosi di fotografarlo di nascosto mentre stava mangiando in un ristorante di Polignano in dolce compagnia e l'ha fatto presente con decisione anche sui social network.

La segnalazione sul volto di Uomini e Donne

Il "suggerimento" che Riccardo ha dato a una fanpage, ovvero cancellare immediatamente la foto che lo ritraeva insieme a una persona esterna al cast di Uomini e Donne, è arrivato quando ormai sul web non si parlava d'altro.

Il protagonista del Trono Over, infatti, da settimane è al centro del Gossip per la presunta frequentazione con una giovane mora che dovrebbe vivere nella sua stessa città.

Amedeo Venza, infatti, di recente ha fatto sapere che ragazza con la quale Guarnieri è stato paparazzato più volte si chiamerebbe Serena e sarebbe molto più piccola di lui.

I due sono stati sorpresi dai curiosi in varie circostanze, come una passeggiata romantica sul lungomare di Bari o una cena in un lussuoso hotel di Napoli.

In questi giorni, invece, l'ex di Ida Platano è stato pizzicato nei pressi di Polignano mentre mangiava sempre in compagnia di quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma.

L'influencer pugliese, poi, ha voluto punzecchiare il cavaliere del Trono Over chiedendo a se stesso e ai propri follower se a settembre, alla fine delle vacanze d'estate, riapparirà nel cast del dating-show Mediaset professandosi ancora single oppure se ammetterà di avere una relazione come tanti pensano da qualche tempo a questa parte.