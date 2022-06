Sarebbe già stata smentita la partecipazione al Grande Fratello Vip di due "stelle" di Uomini e donne. A distanza di un paio di giorni dalla diffusione del rumor sull'ingresso di Gemma e Giorgio nella casa più spiata d'Italia, alcuni giornalisti hanno fatto chiarezza. La torinese dovrebbe rimanere nel cast del Trono Over nonostante non sia più protagonista, mentre l'x cavaliere non avrebbe intenzione di mettersi in gioco in un reality.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

L'entusiasmo dei fan per la possibile presenza di Gemma e Giorgio nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, è stato spento sul nascere.

Nelle scorse ore, infatti, alcuni giornalisti si sono esposti per definire "fake" la notizia che stava circolando da qualche giorno sull'ex coppia d'oro di Uomini e Donne.

Sarebbe stata smentita definitivamente, dunque, l'indiscrezione secondo la quale Alfonso Signorini starebbe facendo carte false pur di convincere Galgani e Manetti a partecipare al reality-show che lui condurrà per il terzo anno consecutivo a partire da settembre.

La dama e l'ex cavaliere, dunque, non sarebbero neppure stati contattati dagli addetti ai lavori per il ruolo di vipponi, quindi il loro futuro non dovrebbe essere legato al format Mediaset nei prossimi mesi.

La precisazione sul futuro del Grande Fratello Vip

Nell'elencare le "false notizie" della settimana, alcuni giornalisti di gossip hanno fatto un'importante precisazione sul rumor che è circolato recentemente sugli ex fidanzati più chiacchierati della tv.

"Gemma resterà a Uomini e Donne, mentre Giorgio Manetti non è previsto in nessun reality", si legge sui social network in queste ore.

Chi già fantasticava su quello che avrebbero potuto fare la dama e l'ex cavaliere nella casa più spiata d'Italia, dunque, dovrà mettersi l'anima in pace: ad oggi, quando mancano meno di tre mesi al debutto del Grande Fratello Vip 7, i due non sono previsti nel cast di concorrenti che gli autori stanno selezionando accuratamente in queste settimane.

La torinese, dunque, dovrebbe prendere parte alla stagione 2022/2023 del dating-show di Maria De Filippi nonostante nell'ultimo anno sia stata messa in ombra da Ida Platano. Per quanto riguarda il "Gabbiano", invece, attualmente non sarebbero in programma sue nuove apparizioni in tv dopo l'addio definitivo al Trono Over di quasi quattro anni fa.

I personaggi accostati al Grande Fratello Vip

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono solo due dei tanti personaggi famosi che in questo periodo sono stati accostati alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

I giornalisti che per primi hanno smentito l'ingresso dei due ex nella casa di Cinecittà, hanno fatto altre precisazioni sul cast che sarà ufficializzato solamente dopo l'estate, anche perché la prima puntata è prevista per lunedì 19 settembre.

"Morgan, Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Heather Parisi non commenteranno il GF Vip", si legge in rete in merito ai nomi che sono stati fatti per gli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini per tutta la durata della nuova stagione del reality Mediaset.

Un'altra puntualizzazione, è arrivata sul rumor che voleva un mix tra celebrità e persone comuni per i concorrenti che la produzione sta provinando proprio durante l'estate.

"Non ci saranno Nip", sostengono i bene informati sempre per quanto riguarda i futuri protagonisti del format di Canale 5.

Nessuna smentita, infine, è arrivata sulle chiacchierate partecipazioni al GF Vip 7 di due bellissime come Guendalina Canessa e Antonella Fiordelisi.