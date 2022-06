Si sta perdendo il conto degli avvistamenti di Riccardo Guarnieri da quando sono iniziate le vacanze estive di Uomini e donne. Oggi, ad esempio, è toccato a Deianira Marzano alimentare le chiacchiere sul cavaliere del Trono Over con una segnalazione che è arrivata direttamente dalla Puglia. L'ex di Ida Platano, infatti, è stato fotografato a cena con una ragazza mora che dovrebbe essere la sua nuova fiamma. Nessuna conferma o smentita da parte del diretto interessato al Gossip che lo riguarda.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Sono passate più di quattro settimane da quando si è conclusa l'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne: dame, cavalieri e tronisti, infatti, hanno partecipato all'ultima registrazione lo scorso 19 maggio, dopodiché sono iniziate le vacanze.

A pochi giorni dalla sua ultima apparizione davanti alle telecamere, Riccardo Guarnieri è finito al centro del gossip per una possibile frequentazione con una persona che non fa parte del cast del dating-show.

Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, più volte hanno riportato le segnalazioni dei curiosi sugli incontri che il cavaliere ha avuto sempre con la stessa giovane, una mora che si chiamerebbe Serena.

A distanza di un mese dal suo arrivederci al Trono Over, il pugliese è costantemente nell'occhio del ciclone per una relazione che nessuno ha ancora confermato, ma le foto che stanno circolando sui social potrebbero essere sufficienti.

La frecciatina al volto di Uomini e Donne

La mattina di giovedì 23 giugno, è toccato a Deianira tornare sull'argomento e informare i follower sull'ultimo avvistamento di Guarnieri.

L'altra sera, infatti, qualcuno ha visto e fotografato Riccardo mentre cenava in un ristorante con una giovane che dovrebbe essere la sua presunta nuova fiamma.

"Riccardo a Polignano con una ragazza", si legge nel messaggio che l'influencer Marzano ha postato nelle sue Instagram storie nelle ultime ore.

A questa segnalazione, è allegato uno scatto che è stato fatto di nascosto ma che mostra in modo evidente la presenza di una mora accanto al cavaliere di Uomini e Donne in una località di mare.

A riprova del fatto che il pugliese era davvero a Polignano, ci sono i video che lui stesso ha pubblicato sul suo profilo nelle ultime 24 ore. Per evitare di alimentare le chiacchiere, però, l'ex di Ida ha inquadrato solamente il panorama e non la persona che gli stava facendo compagnia in quel momento.

Novità anche su Ida dopo Uomini e Donne

"Poi lo voglio vedere quando torna a piangere in trasmissione e dice di non trovare mai nessuno", ha tuonato Deianira sempre sui social network.

La napoletana non crede a Riccardo, anzi sposa la teoria di tanti che avrebbe preso in giro tutto il pubblico di Uomini e Donne nei mesi scorsi, soprattutto quando ha cercato un riavvicinamento con Ida.

A proposito della dama del Trono Over, anche lei in questi giorni è finita al centro del gossip per un possibile nuovo amore.

"Ho un appuntamento", ha detto la parrucchiera in un video postato su Instagram proprio mentre si recava ad un incontro del quale non ha voluto dire altro.

Alcuni fan della bresciana, dunque, sono arrivati alla conclusione che abbia finalmente voltato pagina dopo l'ennesimo rifiuto di Guarnieri, e che lo stia facendo accanto ad una persona della quale non si conosce ancora l'identità.

L'estate è appena iniziata ma Ida e Riccardo sembra stiano facendo del loro meglio per non sparire dalla circolazione nell'unico periodo in cui il dating-show non è in onda. Alimentando chiacchiere sul loro privato, il cavaliere e la dama si garantiscono spazio e attenzione nelle puntate della nuova edizione del programma.