I tronisti della nuova edizione di Uomini e donne saranno presentati tra più di due mesi, ma sul web si rincorrono già parecchie voci su chi potrebbero essere. Se la redazione decidesse di dare un'altra possibilità ad ex corteggiatori che non sono stati scelti, si dice che i principali candidati al Trono Classico 2022/2023 sarebbero Federica Aversano, Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa. Cambiamenti in arrivo anche nella versione Over del dating-show, che dovrebbe ripartire da Ida Platano e dai suoi amori tormentati.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Il cast di Uomini e Donne 2022/2023, sarà presentato a fine agosto, ovvero quando ricominceranno le registrazioni dopo la pausa estiva.

Nel frattempo, fan e giornalisti stanno formulando varie ipotesi su chi potrebbero essere i nuovi tronisti del dating-show, i giovani che da metà settembre cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere.

Le ultime indiscrezioni sostengono che ad accomodarsi sulla poltrona rossa dopo le vacanze potrebbero essere anche dei volti già noti al pubblico: come è capitato spesso in passato, la redazione potrebbe decidere di puntare anche su ex corteggiatori che non sono stati scelti dalla persona che hanno provato a conquistare nella precedente stagione tv.

Se così fosse, si dice che una candidata al Trono Classico sia Lilli Pugliese, la giovane che Luca Salatino ha rifiutato con dispiacere. La ragazza ha reagito abbastanza bene al no, tanto da arrivare a consolare il romano e prendersi gli applausi e i complimenti di tutti.

Le indiscrezioni sul futuro di Uomini e Donne

Un'altra amata corteggiatrice dell'edizione di Uomini e Donne appena conclusasi, è in lizza per il trono di settembre.

Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri, è considerata da tanti la candidata ideale alla poltrona rossa, soprattutto per il bel caratterino che ha dimostrato di avere davanti alle telecamere.

La redazione del dating-show, però, potrebbe arruolare la napoletana anche per un altro motivo: creare tensioni e dinamiche tra lei e Ida Platano.

In una recente, intervista, infatti, la giovane ha ammesso di non provare simpatia per la dama e di essere pronta a tornare in trasmissione per conoscere meglio Riccardo Guarnieri e allo stesso tempo farle un dispetto.

L'unico uomo che fino ad ora è stato accostato al trono, è Andrea Della Cioppa, lo spasimante che Veronica Rimondi ha rifiutato, preferendogli Matteo Farnea. Interpellato in un'intervista sulla possibilità di tornare in trasmissione in un ruolo inedito, il diretto interessato si è detto favorevole sia perché crede nel format che perché non vede l'ora di innamorarsi.

'Rivoluzione' nel Trono Over di Uomini e Donne

L'edizione 2022/2023 è molto attesa dai telespettatori anche per scoprire quanti e quali personaggi storici saranno riconfermanti nel cast.

Le ultime indiscrezioni fanno sapere che il nuovo Trono Over dovrebbe ripartire da Ida Platano, protagonista indiscussa della passata stagione con le sue storie d'amore senza lieto fine.

Tra le dame dovrebbe esserci anche Gemma Galgani: nonostante i rumor su un suo possibile addio definitivo, la torinese andrebbe verso la conferma per il tredicesimo anno consecutivo nel parterre della versione senior del dating-show.

In forse, invece, sarebbero tutti gli altri: fatta eccezione per l'immancabile Armando Incarnato, non avrebbero la certezza di partecipare alle puntate di settembre Biagio Di Maro, Alessandro Vicinanza, Catia Franchi, Gloria Nicoletti, Fabio Nova e, a sorpresa, Riccardo Guarnieri, recentemente avvistato il dolce compagnia.