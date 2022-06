Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas del 22 giugno svelano nuovi colpi di scena. Diego, dopo aver visto Raffaele abbracciato ad Elvira, si convincerà che suo padre e la donna abbiano una relazione. Pertanto il giovane Giordano cercherà in tutti i modi di far riavvicinare il padre ad Ornella. Niko, intanto, riceverà tramite Nicotera una lettera da parte di Tregara per sua figlia. Silvia farà ritorno da Bari, giusto in tempo per ascoltare i dubbi di Rossella.

Quest'ultima, infatti, non sa se concedere o meno una seconda possibilità a Riccardo.

Upas, spoiler 22/6: il figlio di Raff crede che il padre abbia una relazione con Elvira

Nel corso della puntata di Upas del 22 giugno sarà dato ampio spazio alla storyline di Raffaele. Quest'ultimo, difatti, si troverà sempre più in difficoltà, dato che alla vicenda della camorra si aggiungerà un'altra problematica. Diego, infatti, dopo aver visto suo padre abbracciato ad Elvira, finirà per fraitendere la situazione, arrivando a pensare che i due abbiano una relazione. Raffaele, inoltre, non farà nulla per smentire la sensazione di suo figlio, e questo dettaglio non farà altro che avvalorare le ipotesi del ragazzo.

A questo punto, Diego deciderà di agire per fare in modo che il matrimonio fra i suoi non vada in frantumi. Il giovane Giordano organizzerà qualcosa, per far trascorrere più tempo possibile insieme a Raffaele ed Ornella.

Upas, anticipazioni 22 giugno: Niko riceve una comunicazione da Nicotera

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 22 giugno, la storyline di Raffaele si intreccerà con quella di Clara.

La ragazza, difatti, ancora non sa che suo padre vorrebbe vederla. Tuttavia Nicotera inviarà una lettera a Niko da parte di Tregara per Clara. Il giovane avvocato non saprà in che modo comunicare questa importante novità alla giovane Curcio.

Upas, episodio del 22/6: Silvia torna da Bari

Gli spoiler della puntata di Upas del 22 giugno svelano che si assisterà ad un importante ritorno: si tratta di Silvia.

La donna farà ritorno giusto in tempo per consigliare a sua figlia quale possa essere la decisione migliore da prendere. La ragazza, difatti, non sa se concedere o meno una seconda possibilità a Riccardo, il quale sembrerebbe averle dimostrato di essere cambiato.

Nel corso della puntata sarà dato spazio anche a vicende più leggere, come quelle che vedono coinvolta la famiglia Altieri- Del Bue. Guido, difatti, tornando dal lavoro troverà Mariella e Samuel mezzi nudi.